Coinbase e Stand With Crypto, un gruppo di advocacy per le criptovalute sostenuto dall’exchange, contestano l’approccio proposto dal Regno Unito alla finanza decentralizzata (DeFi), sostenendo che le restrizioni sulle piattaforme crypto regolamentate potrebbero lasciare ai consumatori meno tutele quando accedono ai servizi DeFi.

La critica segue le notizie del 26 novembre secondo cui la Financial Conduct Authority (FCA) intende procedere con norme e requisiti di autorizzazione più stringenti per le piattaforme DeFi, citando i rischi di riciclaggio di denaro messi in luce dall’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance. Sebbene l’attacco abbia preso di mira un exchange centralizzato, gli hacker hanno trasferito i fondi rubati attraverso protocolli decentralizzati, complicando gli sforzi per tracciare e congelare gli asset.

Katie Harries, responsabile delle politiche per l’Europa presso Coinbase, ha affermato che le proposte potrebbero limitare le opportunità per le aziende regolamentate di collaborare con le autorità sulle tutele dei consumatori.

«Il Regno Unito sta sbagliando il suo approccio alla DeFi», ha dichiarato Harries a Cointelegraph. «Non si tratta di un divieto per i consumatori britannici di usare la DeFi; è un divieto di offrire loro un canale regolamentato per utilizzarla».

In un articolo d’opinione pubblicato su Cointelegraph a ottobre, Harries ha sostenuto che il quadro proposto potrebbe di fatto impedire alle piattaforme crypto regolamentate di offrire servizi DeFi, poiché i requisiti che impongono di eseguire gli ordini dei clienti attraverso sedi di negoziazione autorizzate potrebbero escludere i protocolli decentralizzati privi di un operatore centrale in grado di ottenere l’autorizzazione della FCA.

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Gli utenti britannici potrebbero avere meno opzioni nella DeFi

Harries ha sostenuto che le piattaforme regolamentate potrebbero contribuire ad affrontare le preoccupazioni della FCA sulla DeFi attraverso verifiche preventive e tutele.

In precedenza, la FCA ha utilizzato sandbox regolamentari per consentire alle aziende di servizi finanziari di testare nuovi prodotti sui mercati reali sotto supervisione normativa. Il 25 febbraio, l’autorità di regolamentazione ha nominato quattro entità regolamentate per testare prodotti stablecoin all’interno della sua sandbox regolamentare.

«Il Regno Unito ha fatto molte cose giuste sulle criptovalute, ma il suo approccio sta chiudendo la porta all’innovazione nella DeFi», ha dichiarato Harries.

Harry Pearce-Gould, direttore generale di Stand With Crypto, ha sostenuto che le proposte potrebbero lasciare agli utenti britannici meno opzioni per accedere ai servizi DeFi. «Questo lascia gli utenti crypto britannici senza i canali affidabili e regolamentati per accedere alla DeFi che saranno disponibili per chi farà la stessa cosa in altre giurisdizioni».

Ha affermato che le persone dovrebbero poter utilizzare le criptovalute per attività finanziarie come ottenere prestiti garantiti dalle proprie disponibilità, purché ricevano informazioni chiare sui rischi associati.

Le ambizioni del Regno Unito come hub crypto globale

Secondo Harries, le implicazioni potrebbero estendersi oltre la tutela dei consumatori, mettendo potenzialmente il Regno Unito in una posizione di svantaggio competitivo nel settore degli asset digitali. «Il Regno Unito sta creando un divieto, e questo non è coerente con la sua ambizione di diventare un centro globale per gli asset digitali», ha dichiarato.

La FCA ha chiuso il 18 novembre le consultazioni sulle linee guida proposte per la DeFi e sul più ampio quadro normativo per le criptovalute; le linee guida definitive sono attese a gennaio 2027. Il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore il 25 ottobre 2027.

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