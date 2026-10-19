Strategy ha aggiunto 267 Bitcoin alle sue partecipazioni, riacquistando 1,94 milioni di azioni STRC e aumentando a 3 miliardi di dollari il programma di riacquisto delle sue azioni privilegiate.

Strategy di Michael Saylor, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in Borsa al mondo, ha continuato ad acquistare Bitcoin la scorsa settimana, spendendo nel frattempo quasi nove volte tanto per riacquistare le proprie azioni privilegiate.

Strategy ha acquistato 267 Bitcoin per 22,1 milioni di dollari a un prezzo medio di 82.900 dollari tra il 12 e il 18 ottobre, portando le sue partecipazioni a 848.517 BTC, secondo un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

La società ha inoltre riacquistato 1,94 milioni di azioni privilegiate Stretch (STRC) per 193,1 milioni di dollari e ha aumentato da 2 a 3 miliardi di dollari l’autorizzazione al riacquisto dei suoi titoli di credito digitali.

Le ultime operazioni prolungano una tendenza della dirigenza a spendere di più per i riacquisti di azioni privilegiate che per gli acquisti di Bitcoin, anche se Saylor prevede un ritorno a un mercato rialzista di Bitcoin.

I riacquisti di STRC da parte di Strategy continuano a superare gli acquisti di Bitcoin

Strategy ha finanziato l’ultimo acquisto di Bitcoin principalmente con i proventi per 22 milioni di dollari derivanti dalla vendita di 140.872 azioni ordinarie MSTR, utilizzando invece liquidità esistente per i riacquisti di STRC.

Nel quarto trimestre la società ha speso finora 459,2 milioni di dollari per riacquistare azioni STRC, oltre sei volte i 72,3 milioni di dollari spesi nello stesso periodo per acquistare 851 Bitcoin.

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STRC è un’azione privilegiata a tasso variabile progettata per pagare dividendi regolari. Strategy ha precedentemente dichiarato di voler riacquistare le azioni scambiate al di sotto del loro valore nominale dichiarato di 100 dollari, per contribuire a sostenere il prezzo del titolo.

La società ha dichiarato una riserva USD di 4,83 miliardi di dollari per sostenere i dividendi sulle azioni privilegiate e i pagamenti degli interessi sul debito, oltre a disponibilità liquide USD separate per 447,3 milioni di dollari.

Saylor vede il ritorno di Bitcoin in un mercato rialzista

L’aumento della spesa per i riacquisti di STRC arriva mentre Saylor ha espresso ottimismo sulle prospettive di Bitcoin durante un intervento al ParaFi Investor Day di sabato.

«Stiamo tornando in un mercato rialzista», ha dichiarato Saylor, indicando il recupero di Bitcoin al di sopra della sua media mobile semplice a 200 giorni, un indicatore ampiamente seguito delle tendenze di prezzo a più lungo termine.

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Saylor ha definito le politiche commerciali, estere e monetarie restrittive come ostacoli per BTC, indicando al contempo la crescente adozione da parte delle banche e la tokenizzazione degli asset finanziari tradizionali come potenziali fattori trainanti.

Prima dell’apertura del Nasdaq di lunedì, le azioni MSTR erano scambiate in rialzo di oltre il 2,5% nel pre-market, secondo i dati di Yahoo Finance. Venerdì le azioni hanno chiuso in calo di circa il 9,6%, a 138,83$ per azione. Anche le azioni STRC hanno guadagnato circa lo 0,8% nel pre-market, raggiungendo quota 98,45$, dopo essere scese dell’1,8% venerdì.

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