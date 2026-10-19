Saylor ha definito le politiche commerciali, estere e monetarie restrittive come ostacoli per BTC, indicando al contempo la crescente adozione da parte delle banche e la tokenizzazione degli asset finanziari tradizionali come potenziali fattori trainanti.
Prima dell’apertura del Nasdaq di lunedì, le azioni MSTR erano scambiate in rialzo di oltre il 2,5% nel pre-market, secondo i dati di Yahoo Finance. Venerdì le azioni hanno chiuso in calo di circa il 9,6%, a 138,83$ per azione. Anche le azioni STRC hanno guadagnato circa lo 0,8% nel pre-market, raggiungendo quota 98,45$, dopo essere scese dell’1,8% venerdì.
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