La società madre di Kraken supera l’ultimo ostacolo di Dubai per il lancio del trading in dirham
Payward ha ricevuto l’approvazione completa del mercato dalla VARA di Dubai per ampliare i suoi servizi di asset digitali negli Emirati Arabi Uniti, sulla base dell’approvazione preliminare ricevuta a maggio.
Payward, la società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, ha ricevuto l’approvazione della Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) per la sua entità locale, Payward FZCO, affinché possa fornire servizi crypto.
Al lancio, i clienti di Kraken negli Emirati Arabi Uniti (EAU) potranno accedere al trading spot e con margine su coppie denominate in dirham degli EAU (AED) ed effettuare depositi e prelievi diretti, ha annunciato Payward lunedì. La società punta a lanciare il servizio nelle prossime settimane.
Il registro pubblico della VARA mostra che l’autorità di regolamentazione ha rilasciato a Payward FZCO una licenza come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) il 6 ottobre, consentendole di offrire servizi di gestione e investimento, nonché servizi di broker-dealer.
Payward ha dichiarato che l’approvazione le consente di servire investitori retail, professionali e istituzionali. Fa seguito alla sua approvazione preliminare del maggio 2026.
Il registro della VARA di Dubai elenca attualmente 58 fornitori autorizzati, rispetto alle 49 società attive del maggio 2026.
Anche banche e broker stanno ampliando la loro offerta di criptovalute nell’ambito degli altri regimi normativi degli EAU.
A settembre, Standard Chartered ha lanciato il trading spot di Bitcoin ed Ether per clienti istituzionali negli EAU tramite la sua filiale del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority.
Ad agosto, la piattaforma di trading Capital.com ha rivelato piani per offrire servizi spot in criptovalute ai clienti negli EAU, dopo che la sua affiliata, Capital Vault, ha ottenuto una licenza per gli asset virtuali dalla Capital Market Authority (CMA) del Paese.
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