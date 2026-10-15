Il prezzo del token HEX è diminuito del 30% dopo le notizie dei media locali sull’arresto a Istanbul del fondatore Richard Schueler, quasi due anni dopo che l’Interpol aveva emesso una “Red Notice”.

Il token Hex (HEX) è sceso di quasi il 30% nelle ultime 24 ore dopo le notizie dei media locali secondo cui il fondatore Richard Schueler, noto anche come Richard Heart, sarebbe stato trattenuto dalle autorità a Istanbul.

Il token HEX è sceso a 0,0006 dollari alle 11:28 UTC di giovedì, cancellando circa 160 milioni di dollari dalla propria capitalizzazione di mercato, passata da oltre 500 milioni di dollari mercoledì a 340 milioni di dollari al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap. A settembre 2021 aveva precedentemente superato 0,44 dollari.

Mercoledì, la testata Ihlas Haber Ajansı (IHA) ha riferito che Schueler e sua moglie erano stati trattenuti a Istanbul dalle autorità turche. Secondo quanto riferito, la polizia ha sequestrato diversi dispositivi, portafogli hardware, gioielli e pistole.

Il presunto arresto arriva quasi due anni dopo che l’organizzazione internazionale di polizia più grande al mondo, l’Interpol, aveva emesso una “Red Notice” per Schueler, accusandolo di aver commesso frode fiscale e aggressione, mentre le autorità finlandesi ne chiedevano l’arresto.

Un portavoce dell’Ufficio nazionale finlandese per le indagini ha rifiutato di commentare la vicenda.

Schueler era inoltre inserito nell’elenco europeo dei latitanti più ricercati per accuse simili, sostenendo che avrebbe “aggredito fisicamente una vittima di 16 anni afferrandola per i capelli, trascinandola sulle scale e facendola cadere a terra”.

Nel luglio 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Schueler, sostenendo che avesse raccolto 1 miliardo di dollari attraverso un’offerta di titoli non registrata e si fosse appropriato indebitamente di almeno 12 milioni di dollari.

Il giudice distrettuale statunitense Carol Bagley Amon ha archiviato il caso nel febbraio 2025, dopo aver stabilito che le attività non erano dirette in misura sufficiente agli investitori statunitensi. Nell’aprile 2025, la SEC ha dichiarato di non avere intenzione di ripresentare la propria denuncia per frode in materia di titoli contro Schueler.

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