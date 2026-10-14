La Network School di Balaji Srinivasan ha iniziato a gestire la piattaforma social decentralizzata Farcaster. Il suo primo provvedimento? Un’apparente ondata di ban che ha suscitato reazioni negative tra i membri del social network decentralizzato.

Giovedì la Network School ha annunciato di aver acquisito Farcaster da Neynar, ribattezzandolo Network State Protocol. Lo stesso giorno, diversi utenti hanno dichiarato su X che i loro account Farcaster erano stati limitati alla modalità “sola lettura” a causa di post precedenti che violavano le nuove regole.

“Conosco la maggior parte di queste persone. Hanno plasmato Farcaster con le loro stranezze e il loro spirito”, ha dichiarato Kunal Gandhi, ex responsabile dell’ecosistema indiano presso Eigen Labs. “Eliminare gli account fin dall’inizio per vecchi post è piuttosto sciocco. Va contro lo spirito dei social decentralizzati.”

One of the reportedly banned users was a former engineer at Farcaster. Fonte: Cassie Heart

La revisione è l’ultimo tentativo di trovare una direzione sostenibile per Farcaster, che quest’anno passa di mano per la seconda volta. Il cofondatore Dan Romero ha dichiarato che a dicembre 2025 la piattaforma contava 250.000 utenti attivi mensili.

Balaji vuole la “Singapore dei social media”

In un post su Farcaster di giovedì, Srinivasan ha dichiarato che i ban facevano parte dei piani per trasformare l’app di riferimento nella “Singapore dei social media”, una comunità a somma positiva di tecno-ottimisti che operano secondo un codice di condotta condiviso.

Ha detto che uno dei primi passi era istituire “legge e ordine”. “Nel mondo pre-Internet era semplicemente impensabile avvicinarsi a uno sconosciuto e cominciare a insultarlo. Stiamo ripristinando online quella norma offline.”

“Proprio come il presidente Bukele ha incarcerato una piccola frazione di recidivi per eliminare di fatto la criminalità in El Salvador, abbiamo moderato la piccola frazione di recidivi che sono stati silenziati o bloccati da molti account, per fermare gli attacchi casuali all’interno di questo client di riferimento di Farcaster.”

Srinivasan ha dichiarato che per esaminare milioni di post e determinare quali account bandire sono stati utilizzati sia esseri umani sia l’IA, aggiungendo che per gli interessati è in vigore una procedura di ricorso.

Premiare il “comportamento prosociale”

Secondo la visione della Network School per il Network State Protocol, gli utenti accettano un “contratto sociale intelligente” che autorizza il team principale a stabilire le regole dell’app. Il “Network Code” associato classifica le violazioni come crimini digitali, reati minori o infrazioni, con sanzioni che vanno dagli avvertimenti e dalle sospensioni ai ban. Le regole si applicano sia ai post passati sia a quelli nuovi.

Il codice promette inoltre ricompense per i comportamenti costruttivi, tra cui insegnare agli altri, condividere progetti e dissentire civilmente, anche se non specifica in cosa consistano tali ricompense.

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La Network School afferma che un modello di IA open-weight applicherà le regole, con alcune decisioni affidate al giudizio umano, e che alla fine intende avvertire gli utenti delle potenziali violazioni prima che pubblichino.

Secondo l’annuncio, il protocollo Farcaster sottostante resterà aperto. Gli utenti che rifiutano il contratto avranno accesso in sola lettura all’app principale, ma conserveranno le proprie chiavi, i fondi, i follower e la cronologia dei post, potendo così passare a un altro client. Srinivasan ha descritto questa possibilità di entrare, uscire o creare client concorrenti come “democrazia decentralizzata”.

L’ambizione finale va oltre i social media. La Network School ha dichiarato che il suo obiettivo è dare una forma fisica alla comunità online attraverso incontri ed eventi pop-up, fino a svilupparla in città startup e Stati-rete.

L’acquisizione di Farcaster da parte della Network School arriva mesi dopo che le autorità malesi hanno revocato la licenza commerciale di Forest City e ne hanno ordinato la cessazione delle attività, citando presunte violazioni delle licenze e delle norme sull’uso dei locali. In seguito Srinivasan ha annunciato un accordo per istituire un campus in Kazakistan.

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