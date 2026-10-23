Il wallet collegato all’exploit del bridge di Cysic ha inviato venerdì circa 744.000 dollari in criptovalute a Tornado Cash, dopo che la Cysic Foundation ha offerto all’attaccante una taglia del 10% per recuperare i fondi.

L’indirizzo ha trasferito 300 Ether (ETH) e 30,4 BNB al crypto mixer, secondo la società di sicurezza blockchain PeckShield.

L’hacker ha sfruttato una vulnerabilità del bridge per coniare 10 milioni di token Cysic (CYS) sulla BNB Smart Chain sabato. Cysic ha sospeso il bridge e inserito nella blacklist l’indirizzo destinatario, congelando circa 2,8 milioni dei token appena coniati. La fondazione ha dichiarato che la sua mainnet e gli asset già presenti nei wallet degli utenti non erano stati compromessi.

Il giovedì successivo, la Cysic Foundation ha offerto all’hacker una taglia del 10% in cambio della restituzione di 275,872 ETH, per un valore di circa 665.000 dollari, pari a circa il 90% dei proventi in Ether identificati.

Tornado Cash raggruppa i depositi provenienti da più indirizzi, rendendo più difficile tracciare i fondi. Il wallet Ethereum dell’attaccante conteneva appena 45 dollari in ETH al momento della pubblicazione, secondo i dati di Akham.

Cointelegraph ha contattato la Cysic Foundation per un commento sugli sforzi di recupero dei fondi, ma non ha ricevuto risposta entro il momento della pubblicazione.

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