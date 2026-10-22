L’exchange indiano di criptovalute CoinDCX ha negato una nuova violazione della sicurezza dopo che gli analisti avevano segnalato trasferimenti sospetti, ma gli investigatori hanno messo in discussione la sua affermazione di aver smesso di utilizzare i wallet dopo un attacco del luglio 2025.

Le transazioni segnalate riguardavano vecchi wallet creati nel gennaio 2025, che erano «stati compromessi nel luglio 2025» e che l’exchange non ha più utilizzato da allora, CoinDCX ha dichiarato giovedì su X.

L’investigatore blockchain ZachXBT ha contestato tale ricostruzione, affermando che un indirizzo di deposito di CoinDCX è rimasto in uso presso un fornitore di liquidità per 10 mesi dopo l’incidente del luglio 2025. Ha affermato che l’indirizzo ha continuato a trasferire i depositi degli utenti all’attuale hot wallet pubblico di CoinDCX e a ricevere fondi per coprire le commissioni di transazione.

«Sì, ne siamo a conoscenza. Stiamo indagando ulteriormente e condivideremo presto un aggiornamento», ha risposto Sumit Gupta, CEO di CoinDCX. «Garantiamo che nessun fondo degli utenti andrà perso».

Darcy, cofondatore della piattaforma di recupero di asset FlashRescue, aveva in precedenza giovedì segnalato trasferimenti per circa 16 milioni di dollari da indirizzi identificati come appartenenti a CoinDCX.

Darcy ha inoltre sostenuto che due indirizzi elencati nell’ultimo proof of reserves di CoinDCX avevano trasferito fondi all’indirizzo Tron segnalato.

CoinDCX è stata prosciugata di 44 milioni di dollari nel luglio dello scorso anno. All’epoca l’exchange aveva dichiarato che i wallet dei clienti erano separati dall’account interessato e che avrebbe coperto la perdita con le proprie riserve di tesoreria.

CoinDCX non ha risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph entro il momento della pubblicazione.

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