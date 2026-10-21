Secondo la società di sicurezza blockchain CertiK, i bot per il trading di criptovalute e le applicazioni degli exchange potrebbero rimanere esposti alla vulnerabilità di sicurezza dei certificati eMudhra nonostante le correzioni d'emergenza delle principali aziende tecnologiche.

Entro martedì, i giganti tecnologici tra cui Google, Apple e Microsoft avevano bloccato otto certificati vulnerabili emessi dall'indiana eMudhra, ma le correzioni potrebbero non proteggere le applicazioni crypto che utilizzano sistemi di sicurezza separati, ha dichiarato a Cointelegraph Peiyu Wang, senior director of digital assets security di CertiK.

«I blocchi implementati dai principali browser riducono sostanzialmente il rischio per i client che li ricevono e li applicano», ha dichiarato Wang. «Alcune applicazioni al di fuori dell'ecosistema dei browser non applicano la Certificate Transparency né ricevono le stesse protezioni contro la revoca.»

Wang ha sottolineato che i servizi crypto non sono intrinsecamente più vulnerabili alla falla rispetto a quelli di altri settori, ma gli aggressori potrebbero sfruttare i certificati compromessi per impersonare le connessioni HTTPS utilizzate da exchange, interfacce dei wallet e API.

Gli aggressori potrebbero impersonare specificamente i servizi crypto e sostituire gli indirizzi di deposito o indurre gli utenti ad approvare transazioni malevole, ha dichiarato Wang. Tali attacchi richiederebbero anche di intercettare o reindirizzare il traffico Internet degli utenti, mentre le sole chiavi dell'autorità di certificazione compromessa non esporrebbero le chiavi private dei wallet.

Wang ha esortato gli operatori crypto ad aggiornare il software e gli archivi di certificati attendibili e a verificare che le loro applicazioni rifiutino i certificati interessati.

Felix Ng ha contribuito alla stesura del reportage.

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