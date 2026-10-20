Un wallet collegato all’hack del protocollo Drift ha inviato circa 61 milioni di dollari in Ether (ETH) a Tornado Cash, un servizio che oscura le tracce delle transazioni.

Il wallet ha depositato 25.700 ETH nel mixer di criptovalute nell’arco di due ore martedì, dopo due mesi di inattività, ha dichiarato la piattaforma di analisi blockchain Lookonchain in un post su X.

Secondo Arkham, gli indirizzi dell’exploiteur detenevano circa 81.454 Ether, per un valore approssimativo di 194 milioni di dollari. I mixer di criptovalute raccolgono fondi provenienti da più indirizzi e ne oscurano le tracce, rendendo più difficile il tracciamento.

Drift, un exchange decentralizzato basato su Solana, ha segnalato perdite per circa 295 milioni di dollari derivanti dall’hack del 1° aprile. A giugno Drift ha dichiarato che un’indagine forense condotta dalla società di cybersicurezza Mandiant ha attribuito l’attacco a UNC6862, un gruppo nordcoreano responsabile di minacce informatiche.

Drift ha aperto le richieste e i riscatti dei token di recupero DFX il 1° ottobre. I token danno agli utenti colpiti un diritto sul fondo di recupero, che al lancio conteneva circa 3,1 milioni di dollari e riceve i ricavi dell’exchange e gli eventuali fondi recuperati.

L’exploit di Drift si classifica come il terzo più grande attacco alle criptovalute del 2026, secondo DefiLlama. Tra gli altri exploit degni di nota figurano l’attacco da 387 milioni di dollari ai danni di Bitget e l’exploit da 320 milioni di dollari ai danni di Liquid Network.

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