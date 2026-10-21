L’exploiter di Drift invia 109 milioni di dollari in Ether a Tornado Cash in 2 giorni
I wallet collegati all’hack da 295 milioni di dollari di aprile detenevano ancora 138 milioni di dollari in Ether dopo aver inviato mercoledì altri 46 milioni di dollari al mixer.
Un wallet collegato all’exploiter di Drift ha trasferito mercoledì 18.800 Ether, per un valore di circa 46 milioni di dollari, a Tornado Cash.
Martedì l’exploiter ha trasferito 61 milioni di dollari in Ether al mixer di criptovalute, portando il totale dei due giorni a 44.510 ETH, ovvero 109 milioni di dollari, come ha dichiarato su X Onchain Lens, tracker dei dati on-chain.
I trasferimenti a Tornado Cash rendono più difficile tracciare i fondi e rappresentano quasi il 37% dei 295 milioni di dollari rubati ad aprile dall’exchange decentralizzato (DEX) Drift. Secondo DefiLlama, l’attacco è il terzo più grande hack di criptovalute di quest’anno.
I wallet identificati come appartenenti all’exploiter di Drift detenevano ancora 56.569 Ether, per un valore di circa 138 milioni di dollari dopo l’ondata di trasferimenti di mercoledì, come mostrano i dati di Arkham.
Il DEX basato su Solana ha riferito perdite per circa 295 milioni di dollari a causa dell’hack del 1° aprile, che il suo consulente per la sicurezza Mandiant ha attribuito a un gruppo di minacce nordcoreano.
Drift ha aperto il 1° ottobre le richieste e i riscatti per i token di recupero DFX, dando agli utenti interessati un diritto su un pool lanciato con circa 3,1 milioni di dollari e che riceve i ricavi dell’exchange e i fondi recuperati.
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