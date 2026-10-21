Un wallet collegato all’exploiter di Drift ha trasferito mercoledì 18.800 Ether, per un valore di circa 46 milioni di dollari, a Tornado Cash.

Martedì l’exploiter ha trasferito 61 milioni di dollari in Ether al mixer di criptovalute, portando il totale dei due giorni a 44.510 ETH, ovvero 109 milioni di dollari, come ha dichiarato su X Onchain Lens, tracker dei dati on-chain.

I trasferimenti a Tornado Cash rendono più difficile tracciare i fondi e rappresentano quasi il 37% dei 295 milioni di dollari rubati ad aprile dall’exchange decentralizzato (DEX) Drift. Secondo DefiLlama, l’attacco è il terzo più grande hack di criptovalute di quest’anno.

I wallet identificati come appartenenti all’exploiter di Drift detenevano ancora 56.569 Ether, per un valore di circa 138 milioni di dollari dopo l’ondata di trasferimenti di mercoledì, come mostrano i dati di Arkham.

Il DEX basato su Solana ha riferito perdite per circa 295 milioni di dollari a causa dell’hack del 1° aprile, che il suo consulente per la sicurezza Mandiant ha attribuito a un gruppo di minacce nordcoreano.

Drift ha aperto il 1° ottobre le richieste e i riscatti per i token di recupero DFX, dando agli utenti interessati un diritto su un pool lanciato con circa 3,1 milioni di dollari e che riceve i ricavi dell’exchange e i fondi recuperati.

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