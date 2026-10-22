L'amministratore delegato di Cloudflare, Matthew Prince, ha avvertito che la rete ha registrato milioni di tentativi di exploit dopo la divulgazione pubblica di due vulnerabilità critiche di PHP.

Nelle 10 ore precedenti alla divulgazione delle vulnerabilità, la rete ha registrato migliaia di tentativi di exploit, che ora hanno raggiunto i «milioni», ha dichiarato Prince in un post su X di giovedì.

Cloudflare è un'azienda di infrastrutture Internet che aiuta i siti web a caricarsi più velocemente e li protegge dagli attacchi informatici. Secondo l'azienda, circa un sito web su cinque nel mondo instrada il traffico attraverso la sua rete.

Mercoledì, la PHP Foundation ha riconosciuto che la scarsità di risorse aveva ritardato la correzione di una falla di sicurezza critica identificata per la prima volta nel 2024. Gli sviluppatori di PHP hanno rilasciato patch d'emergenza per due vulnerabilità critiche lo stesso giorno.

Le vulnerabilità potrebbero consentire agli aggressori di diffondere malware o iniettare script dannosi nei siti web di tutto il mondo. PHP alimenta circa il 69% dei siti web che utilizzano un linguaggio di programmazione lato server noto, secondo il servizio di ricerca W3Techs.

Le due vulnerabilità critiche potrebbero «consentire ad attori informatici malevoli di eseguire codice da remoto nel core di PHP, compromettendo potenzialmente dati sensibili e reti», ha avvertito la divisione Cyber dell'FBI in un post su X di mercoledì, esortando le organizzazioni ad adottare immediatamente l'aggiornamento o a mettere offline i sistemi interessati.

Mercoledì, diverse organizzazioni e agenzie governative hanno messo offline i propri siti web come misura precauzionale.

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