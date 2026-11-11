Il colosso giapponese dei servizi finanziari Nomura Holdings starebbe valutando la vendita della sua controllata di criptovalute Laser Digital, mentre le attività europee di Nomura continuano a registrare perdite.

Nomura ha avviato colloqui con potenziali acquirenti, tra cui Marex Group, ha riferito Bloomberg mercoledì. Secondo quanto riportato, la società non ha ancora preso una decisione definitiva e potrebbe mantenere l’attività.

Le attività europee di Nomura hanno registrato una perdita ante imposte di 7,4 miliardi di yen (46,5 milioni di dollari) nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2026, segnando la quarta perdita trimestrale consecutiva. Nello stesso periodo, la società ha registrato utili ante imposte in tutte le altre regioni oggetto di rendicontazione. Nomura non ha reso noto se Laser Digital, con sede in Svizzera, abbia contribuito al risultato europeo.

Nomura è uno dei maggiori gruppi giapponesi di servizi finanziari; la sua divisione di gestione patrimoniale gestiva 152800000000000 trilioni di yen (960 miliardi di dollari) di asset a settembre 2026.

La potenziale vendita arriva meno di tre mesi dopo che Laser Digital Japan ha ottenuto la prima nuova licenza per un exchange di criptovalute del Paese in quattro anni, consentendo alla società di ampliare in Giappone i propri servizi di trading crypto per clienti istituzionali.

Fondata nel 2022, Laser Digital offre servizi istituzionali di trading di criptovalute, gestione patrimoniale e investimenti in venture capital. La società ha inoltre perseguito l’espansione negli Stati Uniti, ricevendo l’approvazione preliminare dall’Office of the Comptroller of the Currency per la banca fiduciaria nazionale proposta a maggio.

Durante una call sugli utili di gennaio, il direttore finanziario Hiroyuki Moriuchi ha dichiarato che la società avrebbe ridotto le proprie posizioni nel trading di criptovalute per limitare la volatilità a breve termine, continuando al contempo ad ampliare Laser Digital nel medio-lungo periodo.

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