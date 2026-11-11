Il consiglio di amministrazione di Nvidia si prepara a estromettere il fondatore e CEO Jensen Huang dopo che ha avuto due relazioni extraconiugali, tra cui una con una presunta spia cinese, ha riferito The Wall Street Journal.

I consiglieri potrebbero riunirsi già mercoledì per decidere il futuro di Huang, ha riferito il giornale, citando persone a conoscenza della questione.

La sua potenziale rimozione segnerebbe un importante cambiamento ai vertici per il produttore di chip, diventato centrale nel boom dell’intelligenza artificiale (IA) sotto la guida di Huang.

Cointelegraph ha contattato Nvidia per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Una delle relazioni ha coinvolto Alice Huang, dirigente della società di dati Megaspeed, con sede a Singapore e importante cliente di Nvidia. Funzionari dell’intelligence statunitense ritengono che fosse una spia di Pechino.

The New York Times ha riferito mercoledì che Huang aveva avuto anche una relazione extraconiugale con la vicepresidente del settore sanitario di Nvidia, Kimberly Powell, secondo cinque persone che avevano lavorato presso la società.

Domenica, Huang ha riconosciuto di essere stato infedele alla moglie in una lettera ai dipendenti, scusandosi per aver tradito la loro fiducia.

«Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non c’è alcuna giustificazione per ciò che ho fatto», ha scritto.

Huang ha inoltre confermato che il consiglio di amministrazione di Nvidia aveva avviato un’indagine indipendente sulle preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale sollevate dai resoconti giornalistici. Ha promesso di collaborare pienamente e ha dichiarato di rimanere impegnato nei confronti della società.

Le azioni Nvidia sono scese dell’8%, a 159,76 dollari, negli scambi after-hours dopo i resoconti, invertendo un guadagno del 2,9% durante la sessione ordinaria, secondo i dati di Google Finance.

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