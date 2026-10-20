Gli acquisti aziendali di Bitcoin potrebbero accelerare verso la fine del 2026 e nel 2027 se la criptovaluta registrerà un rally, ma secondo gli analisti è probabile che gli investitori saranno più selettivi riguardo alle società di tesoreria da finanziare.

Parlando con Cointelegraph, Ryan Rasmussen, responsabile della ricerca di Bitwise, ha affermato che nel terzo trimestre si è verificato un ampio rallentamento degli acquisti di Bitcoin da parte delle tesorerie. Secondo i documenti depositati dalla società, le disponibilità di Bitcoin di Strategy sono aumentate di 1.666 BTC netti nel terzo trimestre, rispetto agli 83.901 BTC del secondo trimestre. Secondo i dati forniti da Rasmussen, le altre società quotate hanno aggiunto 5.617 BTC netti, rispetto ai 45.725 BTC del trimestre precedente.

Rasmussen ha affermato di aspettarsi che una nuova accelerazione degli acquisti aziendali di Bitcoin inizi già quest’anno. Jag Kooner, responsabile dei derivati di Bitfinex, ha detto che nuovi acquisti potrebbero seguire se le società di tesoreria tornassero a essere scambiate a un premio rispetto al valore delle loro disponibilità di Bitcoin, consentendo loro di emettere azioni e acquisire altro Bitcoin senza diluire l’esposizione degli azionisti esistenti al Bitcoin per azione.

Il modello è diventato popolare durante il boom delle tesorerie del 2025, quando le società potevano raccogliere capitali emettendo azioni a un premio rispetto al valore delle loro disponibilità di Bitcoin. Ma quando tali premi si sono ridotti o sono scomparsi, l’emissione di nuove azioni è diventata meno interessante, limitando la capacità delle società di finanziare ulteriori acquisti.

«Gli azionisti hanno visto crollare i premi e alcune società vendere in una fase di debolezza. Ora gli investitori valutano queste aziende in base ai costi di finanziamento, alla disciplina di bilancio e al Bitcoin per azione», ha affermato Kooner.

«Un rally potrebbe quindi riavviare gli acquisti, in particolare tra le società con strutture di finanziamento credibili, ma sembra improbabile un ritorno alla raccolta indiscriminata di capitali dello scorso anno».

Le tesorerie di Bitcoin consolidate potrebbero avere il primo accesso al capitale

Il rapporto di mercato di Bitwise di ottobre ha mostrato anche una diminuzione del numero di tesorerie di Bitcoin nel terzo trimestre, dovuta al fatto che le società più piccole hanno abbandonato le loro strategie di tesoreria in Bitcoin. Una dozzina di società entrate nel settore durante il boom delle tesorerie del 2025 ha venduto tutte le proprie disponibilità, soprattutto per rimborsare debiti o restituire liquidità agli azionisti dopo che i premi sulle loro azioni sono evaporati, ha affermato Rasmussen.

Kooner si aspetta che, se gli acquisti riprenderanno, saranno i player affermati ad attrarre per primi i capitali.

«Inizialmente, è probabile che il capitale confluisca verso i player affermati, che dispongono della scala, della liquidità nei propri titoli e dello storico che gli investitori ora richiedono», ha affermato.

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Rasmussen ha affermato che la maggior parte dei maggiori acquirenti aziendali al di fuori di Strategy erano aziende operative che aggiungevano Bitcoin dai flussi di cassa, invece di emettere azioni per finanziare gli acquisti. Questo rappresenta «una fonte di domanda più ridotta, ma più sana», ha affermato.

Nel frattempo, Kooner ha avvertito che una più ampia ripresa di nuove società di tesoreria potrebbe emergere solo dopo che un rally sarà già ben avviato.

«Un’ampia ondata di nuove quotazioni arriverebbe molto probabilmente nella fase finale di un rally, una volta che i premi si saranno ampliati, e questa tempistica è di per sé un segnale d’allarme».

Gli ETF su Bitcoin potrebbero sostenere la ripresa senza un boom delle tesorerie

Anche senza un altro boom degli acquisti aziendali di Bitcoin, Rasmussen ha affermato che ci saranno altri fattori alla base di una ripresa di Bitcoin, indicando afflussi netti di 6,4 miliardi di dollari negli ETF spot su Bitcoin nel terzo trimestre.

«Gli acquisti aziendali sono una fonte di domanda di Bitcoin, ma non l’unica», ha affermato.

Kooner ha concordato sul fatto che la domanda degli ETF potrebbe sostenere la ripresa per un certo periodo, ma ha avvertito che parte dell’attività riflette operazioni di basis trade che possono essere rapidamente liquidate.

«Senza gli acquisti aziendali, il mercato perde una domanda insensibile al prezzo e diventa più dipendente dagli allocatori che riequilibrano le posizioni in base alle condizioni macroeconomiche», ha affermato.

I flussi recenti mostrano che la domanda degli ETF può invertirsi. Secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato circa 229 milioni di dollari di deflussi netti la scorsa settimana, la loro seconda settimana consecutiva di deflussi netti.

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