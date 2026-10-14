Performance da inizio anno degli asset monitorati nel Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Fonte: Bitwise
Tuttavia, il rimbalzo non si è esteso a ogni segmento del settore.
Le azioni dei miner di Bitcoin Riot Platforms e Hut 8 sono scese rispettivamente del 26,4% e del 25,4% nel terzo trimestre, mentre Galaxy Digital ha perso il 16,8%, secondo Bitwise.
Il numero di società quotate che detengono Bitcoin è diminuito di quasi il 6%, scendendo a 173 nel trimestre, sebbene le loro partecipazioni complessive siano aumentate dello 0,5%; nello stesso periodo, il numero di società quotate che detengono Ether è sceso da 40 a 35, anche se le loro partecipazioni complessive sono aumentate.
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Nel frattempo, l’indice crypto large-cap di Bitwise era ancora in calo del 6,2% dall’inizio dell’anno alla fine di settembre, nonostante il forte guadagno trimestrale.
Guardando al futuro, Bitwise ha dichiarato di aspettarsi che l’esenzione della SEC per l’innovazione convogli altri miliardi di asset tokenizzati sulle blockchain.
«Riteniamo che il quarto trimestre porti la tokenizzazione dai progetti pilota alla produzione. Ci aspettiamo che l’esenzione porti altri miliardi di asset tokenizzati su blockchain come Ethereum, Solana, NEAR e altre».
Nel frattempo, prevede che il crescente mercato dei futures perpetui acceleri dopo che, dall’inizio dell’anno, sono stati scambiati oltre 6.000 miliardi di dollari su piattaforme come Hyperliquid e Lighter, con un aumento del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
«Con il sostegno normativo previsto in questo trimestre, prevediamo che il crescente mercato dei perp acceleri quando gli investitori statunitensi inizieranno ad arrivare», ha dichiarato Bitwise.
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