Matt Hougan di Bitwise ha affermato che quasi ogni indicatore fondamentale monitorato dalla società è aumentato bruscamente.

Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise, afferma che il terzo trimestre potrebbe essere stato «uno dei migliori trimestri nella storia delle crypto», sostenendo che un forte rimbalzo dei prezzi delle criptovalute e la crescita dei mercati on-chain indicano l’inizio di una «primavera crypto».

Nella sua revisione trimestrale del mercato pubblicata giovedì, Bitwise ha riferito un guadagno trimestrale del 46,4% nel suo indice crypto a grande capitalizzazione, insieme a 6 miliardi di dollari di afflussi negli ETF spot su Bitcoin statunitensi, che hanno riportato i flussi netti da inizio anno in territorio positivo.

La crescita si è estesa oltre il prezzo delle criptovalute. Il valore delle azioni tokenizzate è aumentato del 65,5%, raggiungendo quasi 3,2 miliardi di dollari, mentre l’open interest sui futures perpetui decentralizzati ha toccato un nuovo record, vicino ai 26 miliardi di dollari, con una quota crescente legata ad azioni, materie prime, cambi e azioni di società pre-IPO.

«Pagina dopo pagina dopo pagina, è sempre la stessa cosa: la parte più recente del grafico sta virando bruscamente verso l’alto», ha scritto Hougan. «È esattamente ciò che si vuole vedere se si cerca l’inizio di una primavera crypto».

Gli analisti crypto discutono se la fase di debolezza del mercato sia finalmente terminata. CryptoQuant ha affermato a settembre che gli indicatori tecnici e on-chain confermavano l’inizio di un nuovo mercato rialzista di Bitcoin, mentre il chief analyst di Bitget Ryan Lee ha dichiarato a Cointelegraph che erano necessari ulteriori indicatori per confermare il minimo del ciclo. Hougan ha indicato i flussi degli ETF e l’attività on-chain come ulteriori segnali di una potenziale ripresa.

10 criptovalute a grande capitalizzazione guadagnano a due cifre

Secondo Bitwise, Bitcoin (BTC) ha guadagnato il 42,3% nel terzo trimestre, mentre Ether (ETH) e Solana (SOL) sono aumentati rispettivamente del 69,1% e del 59,2%.

Tutti i 10 componenti dell’indice di criptovalute a grande capitalizzazione della società hanno registrato guadagni trimestrali a due cifre; Chainlink (LINK) è stato il migliore, con un aumento del 97,6%.

«Tre mesi fa, le crypto erano nel pieno della disperazione», ha affermato Hougan. «Prezzi, attività on-chain, flussi degli ETF: era tutto in calo».

Performance da inizio anno degli asset monitorati nel Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Fonte: Bitwise

Tuttavia, il rimbalzo non si è esteso a ogni segmento del settore.

Le azioni dei miner di Bitcoin Riot Platforms e Hut 8 sono scese rispettivamente del 26,4% e del 25,4% nel terzo trimestre, mentre Galaxy Digital ha perso il 16,8%, secondo Bitwise.

Il numero di società quotate che detengono Bitcoin è diminuito di quasi il 6%, scendendo a 173 nel trimestre, sebbene le loro partecipazioni complessive siano aumentate dello 0,5%; nello stesso periodo, il numero di società quotate che detengono Ether è sceso da 40 a 35, anche se le loro partecipazioni complessive sono aumentate.

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Nel frattempo, l’indice crypto large-cap di Bitwise era ancora in calo del 6,2% dall’inizio dell’anno alla fine di settembre, nonostante il forte guadagno trimestrale.

Catalizzatori in arrivo

Guardando al futuro, Bitwise ha dichiarato di aspettarsi che l’esenzione della SEC per l’innovazione convogli altri miliardi di asset tokenizzati sulle blockchain.

«Riteniamo che il quarto trimestre porti la tokenizzazione dai progetti pilota alla produzione. Ci aspettiamo che l’esenzione porti altri miliardi di asset tokenizzati su blockchain come Ethereum, Solana, NEAR e altre».

Nel frattempo, prevede che il crescente mercato dei futures perpetui acceleri dopo che, dall’inizio dell’anno, sono stati scambiati oltre 6.000 miliardi di dollari su piattaforme come Hyperliquid e Lighter, con un aumento del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

«Con il sostegno normativo previsto in questo trimestre, prevediamo che il crescente mercato dei perp acceleri quando gli investitori statunitensi inizieranno ad arrivare», ha dichiarato Bitwise.

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