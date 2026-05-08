Secondo un rapporto pubblicato da Bernstein il 4 maggio, i mercati predittivi si stanno trasformando da piattaforme di speculazione al dettaglio a strumenti finanziari di livello istituzionale, spinti dalla domanda di coperture macroeconomiche precise e di esiti binari chiaramente definiti.

Il rapporto evidenzia i motivi per cui questi mercati possono risultare attraenti agli occhi degli investitori istituzionali: in particolare, consentono agli utenti di coprire rischi legati a eventi specifici, quali dazi, elezioni e sviluppi geopolitici, utilizzando contratti che si risolvono in semplici esiti di tipo sì o no.

Bernstein ha indicato come pietra miliare fondamentale la prima operazione block trade istituzionale su misura eseguita su Kalshi la scorsa settimana. Una block trade è una transazione di grandi dimensioni negoziata privatamente, tipicamente organizzata tra controparti istituzionali.

L'operazione è stata mediata da Greenlight Commodities e ha coinvolto un hedge fund ambientale con sede a Houston, in Texas, e Jump Trading in qualità di fornitore di liquidità. Il contratto personalizzato era legato al prezzo di aggiudicazione dell'asta delle quote di carbonio della California di maggio, a dimostrazione di come i mercati predittivi possano essere adattati alle esigenze specifiche dei clienti.

“Riteniamo che l'introduzione del trading in blocco e dei contratti su misura possa ampliare la partecipazione degli investitori istituzionali che cercano un'esposizione mirata ai rischi legati agli eventi”, hanno scritto gli analisti di Bernstein.

Separatamente, Bernstein ha affermato che la partnership di Clear Street con Kalshi offre agli investitori istituzionali un modo regolamentato per accedere ai mercati predittivi, consentendo loro di negoziare questi contratti insieme ad asset tradizionali come azioni e futures.

Elenco dei contratti relativi agli eventi attivi di maggiore entità di Kalshi in termini di volume. Fonte: Bernstein

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Retail guidano mercati predittivi mentre cresce interesse di investitori istituzionali

Il passaggio verso l'adozione istituzionale è degno di nota, considerando che i mercati predittivi sono ancora in gran parte trainati dall'attività degli utenti al dettaglio. Un recente rapporto di Bitget Wallet e Polymarket ha rilevato che gli utenti al dettaglio hanno rappresentato oltre l'80% dei 25,7 miliardi di dollari di volumi registrati nei mercati predittivi nel mese di marzo.

Una maggiore partecipazione istituzionale potrebbe accelerare la crescita del mercato; Berinstein prevede infatti che i mercati predittivi potrebbero evolversi in un settore da mille miliardi di dollari entro la fine del decennio.

A marzo i volumi di scambio sui mercati predittivi hanno superato i 25 miliardi di dollari. Fonte: Bitget Wallet

Anche l'andamento normativo negli Stati Uniti sta influenzando l'evoluzione del settore, sebbene il panorama rimanga eterogeneo.

Kalshi opera come borsa valori regolamentata a livello federale dalla Commodity Futures Trading Commission, mentre Polymarket ha ottenuto alla fine del 2025 l'approvazione condizionata per offrire contratti su eventi negli Stati Uniti attraverso canali regolamentati.