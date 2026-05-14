L'exchange Binance afferma che i suoi strumenti di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale hanno contribuito a prevenire la perdita di oltre 10 miliardi di dollari di fondi degli utenti a causa di truffe e frodi tra il 2025 e marzo 2026.

Binance ha dichiarato lunedì in un post sul blog di aver protetto più di 5,4 milioni di utenti dalle frodi tra il primo trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026, dopo aver implementato oltre 24 iniziative basate sull'intelligenza artificiale e più di 100 modelli.

“Le truffe e gli exploit basati sull'intelligenza artificiale stanno accelerando”, ha affermato Binance. “ La barriera all’ingresso per gli autori delle truffe sta crollando rapidamente, con l’IA che accelera il declino. Ciò che un tempo richiedeva competenze tecniche ora può essere eseguito praticamente a costo zero e su larga scala.”

Truffe e exploit hanno afflitto il mondo delle criptovalute, poiché attori malintenzionati altamente organizzati hanno adottato l’IA per creare attacchi più sofisticati. L’FBI ha riferito ad aprile che i cittadini statunitensi hanno perso 11 miliardi di dollari in criptovalute a causa di truffe, con l’usurpazione dell’identità di funzionari governativi o società di criptovalute che rappresenta una delle principali strategie utilizzate per ingannare le vittime.

“L'IA sta amplificando l'ingegneria sociale a un livello senza precedenti, alimentando deepfake, bot di phishing, piattaforme false, clonazione vocale e furti d'identità nelle app di chat, sfruttando la fiducia e l'urgenza”, ha affermato Binance.

Binance ha dichiarato che nei 15 mesi fino a marzo ha impedito la perdita di 10,53 miliardi di dollari di fondi degli utenti e ha inserito nella lista nera 36.000 indirizzi dannosi grazie all'integrazione dell'IA nei suoi protocolli di sicurezza.

Solo nel primo trimestre del 2026, l'exchange ha dichiarato di aver “intercettato 22,9 milioni di tentativi di truffa e phishing”, salvando fondi degli utenti per un valore di 1,98 miliardi di dollari.

L'impegno di Binance nella lotta alle truffe legate all'intelligenza artificiale. Fonte: Binance

Binance ha dichiarato di aver implementato la visione artificiale per individuare prove di pagamento false e l'analisi linguistica in tempo reale per individuare schemi di truffa, integrando al contempo la tecnologia nel processo di verifica dell'identità per contrastare “deepfake e identità sintetiche sempre più sofisticati”.

“I processi decisionali basati sull'intelligenza artificiale sono ora alla base del 57% dei controlli antifrode, contribuendo a una riduzione del 60-70% dei tassi di frode con carte di credito rispetto ai benchmark del settore”, ha affermato Binance.