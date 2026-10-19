[Aggiornamento delle 11:30 UTC del 19 ottobre — Aggiornato con un commento di Penning Financial Services nel sesto paragrafo.]

Il registro del regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA) ha aggiunto nove fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP), tra cui BingX, portando il totale a 375 fornitori unici.

L’aggiornamento di venerdì del registro dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha incluso l’entità austriaca dell’exchange di criptovalute BingX, MEGE zweite. Ha inoltre elencato la controllata italiana di YouHodler, una piattaforma di prestito in criptovalute che offre prodotti a rendimento, autorizzata a fornire servizi di custodia, exchange di criptovalute, esecuzione degli ordini e trasferimenti.

Sia BingX sia YouHodler hanno annunciato le rispettive autorizzazioni la scorsa settimana. Il CEO di BingX EU, Daniel Lai, ha dichiarato che l’approvazione consentirebbe alla società di operare in un quadro normativo chiaro mentre si prepara a lanciare servizi regolamentati in tutto lo Spazio economico europeo.

Tra le altre aggiunte figurava Prakma Markets, con sede in Spagna e associata all’app crypto Goin, che gestisce una piattaforma di risparmio e investimento.

New CASPs listed in ESMA’s MiCA register update on Friday. Source: ESMA

Tra le aggiunte della Germania figuravano Openbank Deutschland, una controllata del gruppo bancario spagnolo Banco Santander, insieme agli istituti di credito cooperativi VR-Bank Alb-Blau-Donau e VR Bank im südlichen Franken.

Penning Financial Services, in Danimarca, non figura più nell’elenco, nonostante fosse presente negli aggiornamenti del registro risalenti al 3 luglio. Un portavoce di Penning ha dichiarato a Cointelegraph che la sua autorizzazione MiCA non è cambiata e che non aveva ricevuto alcuna comunicazione dall’autorità di vigilanza finanziaria danese in merito a eventuali modifiche. Cointelegraph ha contattato l’ESMA e l’Autorità danese di vigilanza finanziaria per chiarimenti, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

Il registro degli e-money token (EMT) è rimasto invariato, con 50 voci rappresentative di 25 entità uniche, mentre il registro degli asset-referenced token (ART) è rimasto vuoto. Il registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività non conformi (NCASP) è aumentato di cinque voci, arrivando a 178.

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