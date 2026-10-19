Tra le aggiunte della Germania figuravano Openbank Deutschland, una controllata del gruppo bancario spagnolo Banco Santander, insieme agli istituti di credito cooperativi VR-Bank Alb-Blau-Donau e VR Bank im südlichen Franken.
Penning Financial Services, in Danimarca, non figura più nell’elenco, nonostante fosse presente negli aggiornamenti del registro risalenti al 3 luglio. Un portavoce di Penning ha dichiarato a Cointelegraph che la sua autorizzazione MiCA non è cambiata e che non aveva ricevuto alcuna comunicazione dall’autorità di vigilanza finanziaria danese in merito a eventuali modifiche. Cointelegraph ha contattato l’ESMA e l’Autorità danese di vigilanza finanziaria per chiarimenti, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.
Il registro degli e-money token (EMT) è rimasto invariato, con 50 voci rappresentative di 25 entità uniche, mentre il registro degli asset-referenced token (ART) è rimasto vuoto. Il registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività non conformi (NCASP) è aumentato di cinque voci, arrivando a 178.
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