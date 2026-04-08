Gli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato un'accelerazione nei flussi in entrata, segnando i livelli giornalieri più elevati delle ultime settimane.

Secondo SoSoValue, lunedì gli ETF Bitcoin (BTC) spot hanno registrato afflussi pari a 471 milioni di dollari, il dato giornaliero più alto dal 25 febbraio, quando i fondi avevano attirato 507 milioni di dollari.

Gli afflussi sono avvenuti mentre il prezzo di Bitcoin si avvicinava brevemente ai 70.000 $ prima di ritirarsi sotto i 69.000 $, secondo i dati di CoinGecko.

La volatilità si è verificata in un contesto di continue pressioni geopolitiche e di rinnovate preoccupazioni riguardo alla resistenza quantistica di Bitcoin, mentre il Crypto Fear & Greed Index è rimasto su “Extreme Fear” a 13.

L'IBIT di BlackRock è in testa alla classifica degli afflussi con $182 milioni

Secondo i dati di Farside, l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato gli afflussi con circa 182 milioni di dollari, seguito dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) con 147 milioni di dollari.

L’ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) si è classificato al terzo posto con quasi 119 milioni di dollari, registrando il suo maggiore afflusso giornaliero dal 10 luglio 2025.

Lunedì, la piattaforma di analisi blockchain Arkham ha osservato che i deflussi dagli ETF si sono arrestati la scorsa settimana, con i principali emittenti che hanno venduto solo circa 16,6 milioni di dollari in Bitcoin. L'ETF ARKB di ARK Invest ha acquistato la maggior parte dei BTC, ovvero 34 milioni di dollari in una settimana, ha affermato.

Dopo le tre sessioni di negoziazione di aprile, gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno registrato afflussi netti pari a circa 307 milioni di dollari, riportando il patrimonio totale in gestione (AUM) al di sopra dei 90 miliardi di dollari.

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A marzo, gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi pari a 1,3 miliardi di dollari, segnando il primo saldo positivo mensile dopo i deflussi pari a 1,61 miliardi di dollari registrati a gennaio e ai 207 milioni di dollari di febbraio.

Gli ETF su Ether prendono slancio con afflussi per $120 milioni

Gli ETF Ether (ETH) spot statunitensi hanno beneficiato del miglioramento del clima di fiducia registrato lunedì, con afflussi per 120 milioni di dollari che hanno compensato i deflussi di 78 milioni di dollari delle due sedute precedenti.

Gli ETF su Ether hanno registrato tre mesi consecutivi di perdite, portando i deflussi totali per il periodo a circa 770 milioni di dollari.

Gli altri ETF su altcoin hanno registrato un'attività modesta, con XRP (XRP) che lunedì non ha registrato afflussi, mentre gli ETF su Solana (SOL) hanno registrato afflussi per circa 247.000 $.



