Strategy, la società quotata in borsa con la maggiore riserva Bitcoin al mondo, guidata da Michael Saylor, ha ripreso ad acquistare BTC la scorsa settimana, dopo una pausa nell'ultima parte di marzo.

Secondo un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la scorsa settimana Strategy ha acquistato 4.871 Bitcoin (BTC) per un valore di 329,9 milioni di dollari.

Gli acquisti sono stati effettuati a un prezzo medio di 67.718 $ per moneta, inferiore al prezzo medio di acquisto complessivo della società pari a 75.644 $. Le nuove acquisizioni portano le riserve di Strategy a 766.970 BTC, acquistati per un costo totale di circa 58 miliardi di dollari.

Fonte: SEC

Oltre all’aggiornamento sull’acquisizione, Strategy ha riportato anche i risultati finanziari del primo trimestre, tra cui una perdita non realizzata di 14,46 miliardi di dollari sugli asset digitali e un beneficio fiscale differito di 2,42 miliardi di dollari.

Attività fiscali differite compensate da una svalutazione mentre Bitcoin scambia al di sotto del costo medio di acquisto

Strategy ha dichiarato che le proprie riserve Bitcoin continuano a essere scambiate al di sotto del costo medio di acquisto, determinando la contabilizzazione di un'attività fiscale differita legata alle perdite non realizzate sugli asset digitali.

Al 31 marzo, la società ha registrato un'attività fiscale differita pari a 1,73 miliardi di dollari relativa a tali perdite non realizzate, compensata da una corrispondente valuation allowance (rettifica di valore) di pari importo.

Fonte: SEC

“Poiché il fair value delle riserve Bitcoin detenute da Strategy è inferiore al costo medio di acquisto, la società prevede di registrare un’ulteriore valuation allowance di 0,5 miliardi di dollari su tali attività fiscali differite”, ha dichiarato la società.

All’inizio di febbraio, Strategy ha visto Bitcoin scendere al di sotto del proprio costo medio di acquisto, segnando la prima volta dalla fine del 2023 in cui BTC ha quotato al di sotto della propria base di costo.

Nonostante il calo, la società ha continuato ad accumulare Bitcoin, acquistando circa 54.000 BTC dal 2 febbraio. Strategy è stata particolarmente aggressiva a marzo, effettuando alcuni dei maggiori acquisti settimanali della sua storia, con acquisizioni mensili pari a 41.362 BTC.

Gli acquisti complessivi di Bitcoin da parte di Strategy nel primo trimestre del 2026 hanno raggiunto 89.316 BTC, per una spesa totale di circa 6,3 miliardi di dollari.

Offerta da $21 miliardi di STRC e una nuova offerta da $21 miliardi di MSTR

Strategy ha comunicato che la società sta aggiornando il proprio programma “at-the-market” (ATM), che comprende una nuova emissione di azioni Stretch (STRC) del valore di 21 miliardi di dollari e una nuova emissione di azioni Common A (MSTR) del valore di 21 miliardi di dollari. La società ha inoltre interrotto la precedente offerta di azioni Strike (STRK) e ne ha lanciata una nuova del valore di 2,1 miliardi di dollari.

Gli importi disponibili per le azioni STRC e MSTR riflettono la capacità totale residua sia dei programmi esistenti che delle offerte appena aggiunte. Le vendite relative agli aumenti di STRC e MSTR potranno iniziare una volta che la capacità esistente sarà stata sostanzialmente utilizzata, ha affermato la società.

Fonte: SEC

Tra il 30 e il 31 marzo, Strategy ha venduto circa 2,28 milioni di azioni STRC e 582.550 azioni MSTR, generando un ricavo netto di circa 299,3 milioni di dollari. Dal 1° al 5 aprile, la società ha venduto un ulteriore milione di azioni STRC e 593.294 azioni MSTR, raccogliendo circa 174,6 milioni di dollari.



