Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno esteso la loro serie di afflussi a sette giorni consecutivi, segnando il periodo più lungo da ottobre 2025.

Martedì, gli ETF Bitcoin spot (BTC) hanno registrato un afflusso di 199,4 milioni di dollari, portando il totale della serie di sette giorni a circa 1,2 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Gli ultimi afflussi suggeriscono un interesse istituzionale costante, sebbene i flussi complessivi rimangano ben al di sotto dei circa 6 miliardi di dollari registrati durante la serie di ottobre 2025.

I volumi totali di negoziazione sono scesi a 2,6 miliardi di dollari martedì, mentre il patrimonio totale gestito dagli ETF Bitcoin è salito a 96,7 miliardi di dollari. I flussi netti da inizio anno rimangono negativi, dopo deflussi mensili cumulativi pari a 1,8 miliardi di dollari e afflussi cumulativi pari a 1,7 miliardi di dollari.

Il rimbalzo degli ETF coincide con un rafforzamento più ampio dei prodotti di investimento crypto, che hanno attirato circa 2,7 miliardi di dollari in tre settimane consecutive, portando gli afflussi da inizio anno a circa 1,2 miliardi di dollari, secondo CoinShares.

Afflussi giornalieri negli ETF spot su Bitcoin dal 9 al 17 marzo 2026, rispetto al periodo dal 29 settembre al 9 ottobre 2025. Fonte: SoSoValue

I fondi XRP registrano i primi rialzi dopo una serie di otto giorni consecutivi di ribassi

Anche gli ETF spot sulle altcoin hanno registrato un aumento generalizzato, guidati da Ether (ETH) con 138,3 milioni di dollari in afflussi, il dato più alto dal 4 marzo. Solana (SOL) ha seguito la tendenza con 17,8 milioni di dollari in entrate, anch’esse le più consistenti dal 4 marzo.

XRP (XRP) si è distinto con 4,64 milioni di dollari in afflussi, i primi guadagni dal 4 marzo. Gli ETF hanno registrato 56,8 milioni di dollari in deflussi nel periodo dal 5 al 16 marzo.

Flussi giornalieri dell'ETF XRP dal 4 al 17 marzo 2026. Fonte: SoSoValue

Nonostante i deflussi pari a 33,5 milioni di dollari registrati finora nel mese di marzo, gli ETF su XRP rimangono in territorio positivo da inizio anno, grazie agli afflussi pari a 73,7 milioni di dollari registrati nei mesi di gennaio e febbraio.

Solana è in testa alla classifica degli ETF crypto da inizio anno con afflussi netti pari a 223 milioni di dollari.

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Al contrario, gli ETF su Ether continuano a registrare perdite, con deflussi pari a 364,5 milioni di dollari da inizio anno, a fronte di afflussi per 358,5 milioni di dollari a marzo e deflussi per 723 milioni di dollari nei primi due mesi dell'anno.



