Diversi membri della community Bitcoin hanno espresso dubbi sulla comprensione che il governo statunitense ha della rete Bitcoin, dopo che martedì un alto ufficiale militare ha dichiarato alla Commissione per le forze armate del Senato che il governo statunitense gestisce un nodo Bitcoin.

“La nostra ricerca su Bitcoin lo considera uno strumento informatico. È la combinazione di crittografia, blockchain e proof of work”, ha dichiarato l’ammiraglio della Marina statunitense Samuel Paparo alla Commissione per le forze armate del Senato.

Matthew Kratter, educatore e sostenitore di Bitcoin, ha affermato che sembrava che l'ammiraglio stesse leggendo dalla “pagina Wikipedia” di Bitcoin, mettendo in dubbio la conoscenza del protocollo da parte di Paparo e del senatore statunitense Tommy Tuberville. Kratter ha aggiunto:



“In realtà è piuttosto imbarazzante. Questi due stanno parlando di qualcosa che non capiscono. E quando lui dice che si tratta di un modo per ‘proiettare potere’ o di uno ‘strumento informatico’, non spiega mai veramente cosa intende dire.”

“Tutto quello che riuscivo a pensare era che non stessero dicendo assolutamente nulla”, ha proseguito Kratter. Lola Leetz, giornalista di The Rage, ha affermato che la testimonianza di Paparo al Senato era “un insieme di chiacchiere senza senso”.

Samuel Paparo testimonia davanti alla Commissione per le forze armate del Senato degli Stati Uniti. Fonte: US Senate Armed Services Committee

La dichiarazione è arrivata dopo l'annuncio del governo iraniano secondo cui avrebbe accettato Bitcoin per il pagamento dei pedaggi nel Stretto di Ormuz, una via navigabile fondamentale attraverso la quale transita circa il 20% dell'approvvigionamento mondiale di petrolio, rafforzando così il ruolo del BTC come asset strategico.

Attuali tensioni geopolitiche mettono in luce ruolo di Bitcoin come asset strategico

Il governo iraniano accetta pagamenti per il petrolio in yuan cinesi, stablecoin ancorate al dollaro statunitense e Bitcoin, ma preferisce le stablecoin ancorate al dollaro, ha dichiarato a Cointelegraph Sam Lyman, responsabile della ricerca presso l’organizzazione di promozione delle risorse digitali Bitcoin Policy Institute (BPI).

Tuttavia, le stablecoin possono comunque essere congelate a livello di smart contract dall’emittente, ha affermato Lyman, mentre il Bitcoin non può essere congelato poiché non esiste un emittente centrale.

Le transazioni effettuate dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane rappresentano quasi la metà del volume totale del mercato delle criptovalute in Iran. Fonte: BPI

“Questa è una delle situazioni più significative in cui il Bitcoin si rivela chiaramente un asset strategico”, ha dichiarato a Cointelegraph.

“Il motivo per cui l’Iran vuole utilizzare il Bitcoin per queste transazioni è che nessuno può congelare i Bitcoin. Nessuno può bloccare la rete Bitcoin”, ha aggiunto.













