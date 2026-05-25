Bitwise: HYPE crypto “più sottovalutata”, nonostante aumento del 77%

Il gestore di cripto-asset Bitwise ha definito Hyperliquid «uno degli asset più sottovalutati nel panorama delle criptovalute odierno», nonostante la sua performance superiore alla media registrata finora quest'anno.

«Hyperliquid è uno dei progetti crypto più importanti emersi negli ultimi anni», ha affermato martedì Matt Hougan, responsabile degli investimenti di Bitwise, in una nota.

«Il suo token nativo, HYPE, è l’asset crypto a grande capitalizzazione con la migliore performance del 2026, in rialzo del 77% da inizio anno. Eppure, continuo a ritenere che gli investitori ne stiano sottovalutando l’impatto e il valore».

Venerdì Bitwise ha lanciato un fondo negoziato in borsa (ETF) su HYPE alla Borsa di New York. 21Shares ha lanciato un fondo HYPE simile all’inizio della settimana, che ha attirato solo 1,2 milioni di dollari di afflussi netti, una cifra bassa rispetto ad altri debutti di ETF su altcoin.

Hougan ha affermato che la valutazione errata di HYPE è in parte dovuta al fatto che il mercato considera Hyperliquid esclusivamente come una piattaforma di scambio di futures perpetui su criptovalute, mentre dovrebbe essere valutata come una “super-app globale”.

L'obiettivo principale di Hyperliquid è il popolare settore del trading di futures perpetui su criptovalute, ma la piattaforma offre anche trading legato ad azioni, mercati di previsione e altre attività; Hougan ha aggiunto che quasi la metà del volume della piattaforma è legato ad attività non legate alle criptovalute.

Fonte: Matt Hougan

Anche altre piattaforme di criptovalute hanno cercato di espandersi oltre il semplice settore delle criptovalute: molte delle principali borse statunitensi di criptovalute, come Coinbase, Kraken e Gemini, stanno infatti lavorando per espandersi nei mercati predittivi e nel trading di titoli azionari tokenizzati, al fine di rafforzare i propri bilanci.

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Anche il presidente della SEC Paul Atkins ha espresso il proprio sostegno alle “super-app” in grado di custodire e negoziare più asset con un’unica licenza normativa. Ha incaricato l’autorità di regolamentazione di valutare come consentire la negoziazione di token legati a titoli su piattaforme non soggette alla sua regolamentazione.

Hougan ha sostenuto che Hyperliquid “è diventata la ‘super-app’ immaginata da Atkins: una ‘piattaforma non regolamentata dalla SEC’ che offre agli investitori l’esposizione a ‘una varietà di classi di asset’

Ha aggiunto, tuttavia, che la piattaforma “deve ancora maturare” poiché non è disponibile negli Stati Uniti e dovrebbe integrarsi nel sistema normativo del Paese.

Anche il co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, si è detto ottimista su HYPE in un post sul blog di marzo, affermando che la piattaforma potrebbe continuare a vedere un rialzo del proprio token se continuerà a sottrarre volume agli exchange centralizzati e ad ampliare la propria offerta di prodotti.