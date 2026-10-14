Circa il 23% della popolazione canadese è nata all’estero, la quota più alta nel G7, secondo Morva Rohani, direttrice esecutiva del Canadian Web3 Council.
«I corridoi delle rimesse verso India, Filippine, Nigeria, Pakistan e Cina sono molto utilizzati», ha dichiarato Rohani nel rapporto.
Secondo il rapporto, a giugno gli stablecoin rappresentavano il 44% del volume degli ordini denominati in dollari canadesi, rispetto al 30% dell’anno precedente. Chainalysis ha citato le stime della Banca Mondiale, secondo cui il costo medio dell’invio di denaro dal Canada è del 6,7%, sebbene le basse commissioni di regolamento sulla blockchain non tengano conto dei costi di conversione valutaria e di incasso in contanti.
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Il rapporto ha inoltre rilevato che l’attività P2P nazionale canadese ha seguito i cambiamenti nella popolazione di titolari di visti temporanei dalla metà del 2021, sebbene Chainalysis abbia avvertito che la relazione fosse correlazionale, non causale. Jardine ha dichiarato a Cointelegraph che la società non limita la propria analisi ai trasferimenti di importo più basso, per evitare di «omettere il reale valore delle rimesse».
Una precedente ricerca di Chainalysis ha rilevato che i flussi globali transfrontalieri di stablecoin sono aumentati del 77,5%, raggiungendo 220,3 miliardi di dollari nell’anno fino a giugno.
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