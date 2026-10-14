I trasferimenti in criptovalute dal Canada verso tre Paesi asiatici, di entità pari a una rimessa, hanno raggiunto 2,36 miliardi di dollari, mentre i trasferimenti verso le sole Filippine sono aumentati del 28% a 61 milioni di dollari.

I trasferimenti in criptovalute dal Canada verso India, Cina e Filippine, di entità pari a una rimessa, sono aumentati del 141% su base annua, raggiungendo 2,36 miliardi di dollari, mentre i pagamenti in asset digitali si sono espansi lungo i tre principali corridoi delle rimesse.

Secondo un nuovo rapporto di Chainalysis, i tre Paesi hanno rappresentato il 194% del valore delle stablecoin trasferite dal Canada verso l’estero oltre confine, rispetto al 10,9% dell’anno precedente. Nei 12 mesi terminati a giugno 2026, i trasferimenti hanno totalizzato 3,56 milioni di transazioni, con una media di 663 dollari per transazione.

Riferendosi a ulteriori dati condivisi con Cointelegraph, Eric Jardine, responsabile della ricerca presso Chainalysis, ha dichiarato che le sole rimesse in criptovalute dal Canada alle Filippine hanno raggiunto 61,02 milioni di dollari in 73.564 transazioni, in aumento rispettivamente del 28% e del 34,7%. L’analisi comprende Bitcoin e stablecoin di valore superiore a 10.000 dollari trasferiti da e verso wallet personali.

Chainalysis ha classificato il Canada come la più forte economia crypto peer-to-peer (P2P) tra i Paesi del G7, indicando la sua ampia popolazione nata all’estero e il costo dei servizi tradizionali di rimessa come potenziali fattori alla base dell’adozione.

North America crypto economy, by reporting period. Fonte: Source: Chainalysis

Le stablecoin guadagnano terreno nei corridoi delle rimesse in Canada

Circa il 23% della popolazione canadese è nata all’estero, la quota più alta nel G7, secondo Morva Rohani, direttrice esecutiva del Canadian Web3 Council.

«I corridoi delle rimesse verso India, Filippine, Nigeria, Pakistan e Cina sono molto utilizzati», ha dichiarato Rohani nel rapporto.

Secondo il rapporto, a giugno gli stablecoin rappresentavano il 44% del volume degli ordini denominati in dollari canadesi, rispetto al 30% dell’anno precedente. Chainalysis ha citato le stime della Banca Mondiale, secondo cui il costo medio dell’invio di denaro dal Canada è del 6,7%, sebbene le basse commissioni di regolamento sulla blockchain non tengano conto dei costi di conversione valutaria e di incasso in contanti.

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Il rapporto ha inoltre rilevato che l’attività P2P nazionale canadese ha seguito i cambiamenti nella popolazione di titolari di visti temporanei dalla metà del 2021, sebbene Chainalysis abbia avvertito che la relazione fosse correlazionale, non causale. Jardine ha dichiarato a Cointelegraph che la società non limita la propria analisi ai trasferimenti di importo più basso, per evitare di «omettere il reale valore delle rimesse».

Una precedente ricerca di Chainalysis ha rilevato che i flussi globali transfrontalieri di stablecoin sono aumentati del 77,5%, raggiungendo 220,3 miliardi di dollari nell’anno fino a giugno.

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