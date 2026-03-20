Le norme di Basilea III, che regolano i requisiti patrimoniali delle banche, saranno aggiornate nel 2026 e, secondo l’analista di mercato Nic Puckrin, se Bitcoin (BTC) dovesse ricevere una classificazione di rischio inferiore nelle norme riviste, ciò potrebbe innescare un “enorme” afflusso di liquidità verso il BTC.

In base alle attuali norme di Basilea, al BTC e alle attività digitali simili viene assegnato un coefficiente di ponderazione del rischio del 1.250%, il che significa che le banche devono detenere attività di riserva in un rapporto di 1:1 a copertura di qualsiasi Bitcoin detenuto nei loro bilanci, ha affermato Puckrin.

Questi requisiti patrimoniali restrittivi rendono “quasi impossibile” per le banche detenere BTC o offrire servizi relativi a BTC, ha aggiunto. Ha dichiarato:

“La Fed ha appena annunciato una proposta su come queste norme saranno applicate negli Stati Uniti, con un periodo di consultazione pubblica di 90 giorni. Se il trattamento riservato a BTC dovesse migliorare anche solo leggermente, ciò potrebbe aprire la strada alle banche per integrare finalmente BTC nel sistema finanziario.”

A febbraio, diversi dirigenti di società di gestione patrimoniale nel settore crypto hanno sollecitato riforme delle norme di Basilea volte a introdurre ponderazioni di rischio più favorevoli per gli asset digitali, che consentirebbero alle banche di partecipare all'economia blockchain.

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Regole di Basilea creano sorta di strozzatura

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha proposto gli attuali requisiti patrimoniali per le criptovalute nel 2021, collocandole nella categoria di rischio più elevata.

Mentre BTC e le criptovalute hanno un coefficiente di ponderazione del rischio del 1.250% in base alle norme attuali, le obbligazioni societarie investment grade hanno un coefficiente di ponderazione del rischio che arriva fino al 75%, secondo quanto riferito da Jeff Walton, responsabile della gestione dei rischi presso la società di gestione patrimoniale Bitcoin Strive.

L'oro, i titoli di Stato e il contante fisico hanno una ponderazione di rischio dello 0%, ha affermato Walton, aggiungendo che “il rischio è valutato in modo errato”.

Ponderazioni di rischio per le diverse asset class nell'ambito del quadro normativo di Basilea III. Fonte: Jeff Walton

I requisiti patrimoniali di Basilea rappresentano una forma velata di soffocamento del settore crypto e sono più sottili rispetto ai tentativi di privare le società crypto dell’accesso ai servizi bancari nell’ambito dell’Operazione Chokepoint 2.0, ha dichiarato a Cointelegraph Chris Perkins, presidente della società di investimento CoinFund.

“È un modo molto sottile per frenare l’attività, rendendo estremamente oneroso per le banche svolgere tali operazioni”, ha affermato Perkins.