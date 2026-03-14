Il Bitcoin Policy Institute (BPI) afferma che farà pressione sulla Federal Reserve statunitense affinché modifichi il modo in cui viene trattato Bitcoin, mentre la banca centrale si prepara a pubblicare nuove regole su come le banche dovrebbero applicare le linee guida internazionali sulla ponderazione del rischio degli asset.

“Il BPI esaminerà attentamente questa proposta e presenterà un commento pubblico per garantire che i regolatori statunitensi adottino il giusto trattamento per Bitcoin”, ha dichiarato mercoledì Conner Brown, managing director del Bitcoin Policy Institute, in un post su X.

La dichiarazione arriva appena un giorno dopo che la Fed ha annunciato che pubblicherà una proposta per la consultazione pubblica su come le banche statunitensi dovrebbero applicare le linee guida sulla ponderazione del rischio — che determinano quanto i diversi asset siano considerati rischiosi nei bilanci bancari — elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Brown ha affermato che Bitcoin (BTC) è trattato come un “asset tossico” nell’ambito del framework di Basilea, uno standard globale per la regolamentazione bancaria.

Ha aggiunto che presenta una ponderazione del rischio del 1.250%, “più severa rispetto a praticamente tutte le altre classi di asset”.

L'obiettivo è una “regolamentazione più efficiente”: Fed

La vicepresidente della Federal Reserve incaricata della vigilanza, Michelle Bowman, ha dichiarato giovedì che l’agenzia proporrà nelle prossime settimane delle norme per attuare la fase finale dell’accordo di Basilea negli Stati Uniti.

Bowman ha affermato che l’obiettivo è “una regolamentazione più efficiente e banche meglio [posizionate] per sostenere la crescita economica, preservando al contempo la sicurezza e la solidità”.

Il requisito patrimoniale del 1.250% implica che le banche debbano garantire qualsiasi Bitcoin presente nei loro bilanci con un rapporto 1:1 utilizzando garanzie approvate, rendendo la detenzione della criptovaluta più costosa rispetto ad altre classi di attività.

Il contante, l'oro fisico e il debito pubblico hanno una ponderazione di rischio dello 0% nell'ambito del quadro di Basilea.

“La classificazione più restrittiva”: Bitcoin Policy Institute

Brown ha affermato in un post sul blog pubblicato il mese scorso che il trattamento riservato a Bitcoin rappresenta la “classificazione più punitiva” nel framework patrimoniale del Comitato di Basilea e un “errore di categoria”.

Nel 2021, il Comitato di Basilea ha proposto di inserire le criptovalute nel Gruppo 2 degli asset ad alto rischio. Le esposizioni del Gruppo 2 sono state limitate a meno dell’1% del valore delle esposizioni del Gruppo 1.

“Questa ponderazione del rischio rende estremamente difficile per le banche fornire servizi finanziari ai Bitcoiner e alle società che operano con Bitcoin”, ha dichiarato Brown.