La polizia ha accusato il sospettato di essere coinvolto in scambi di criptovalute e valute estere per gruppi criminali attraverso oltre 133 conti.

La polizia thailandese ha arrestato un uomo cinese di 37 anni, ricercato dalle autorità cinesi per il presunto coinvolgimento in una rete criminale internazionale e nel riciclaggio di denaro.

Gli investigatori hanno affermato che la rete ha gestito transazioni per oltre 500 milioni di yuan (75 milioni di dollari), ha riferito il media thailandese Khaosod English in un post su X sabato.

La polizia ha accusato il sospettato di essere coinvolto in scambi di criptovalute e valute estere per gruppi criminali attraverso oltre 133 conti.

Ha inoltre sostenuto che fosse coinvolto nell’organizzazione di visti per membri di gruppi criminali internazionali collegati ad altri casi di riciclaggio di denaro.

Gli investigatori hanno affermato che ha tentato di evitare l’arresto utilizzando documenti falsificati per dichiarare la propria residenza e cambiando le targhe dei veicoli, prima che la polizia lo trovasse in una casa di lusso a Bangkok.

Il suo visto thailandese era scaduto da più di tre anni, quindi dovrà affrontare procedimenti legali prima che le autorità coordinino il suo rimpatrio in Cina, dove dovrà rispondere del mandato di arresto ancora pendente.

Correlato: FinCEN collega 13 miliardi di dollari di truffe crypto a operazioni non statunitensi

Cointelegraph ha riferito a giugno che l’exchange di criptovalute Coinbase ha congelato più di 3 milioni di dollari in criptovalute legati a un’operazione globale che prendeva di mira reti di truffe crypto abilitate dalla tecnologia informatica nel Sud-est asiatico.

L’operazione faceva parte della Disruption Week, guidata dalla Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha riunito enti governativi e aziende private per contrastare le frodi crypto ai danni degli americani.

L’operazione ha coinvolto anche Meta, Microsoft e Starlink, che hanno collaborato per disattivare server e altre infrastrutture di hosting collegate alle reti di truffe e interrompere le attività criminali attraverso oltre 1,4 milioni di account sui social media e di posta elettronica, portando a diversi arresti da parte del Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.

Rivista: la Francia è il luogo più pericoloso al mondo per i bitcoiner: 90 attacchi in 7 mesi