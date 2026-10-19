Protect Progress, un’affiliata del super PAC Fairshake, comitato di azione politica allineato al settore delle criptovalute, ha dichiarato spese per 362.000 dollari in annunci a sostegno di una democratica nel 14° distretto congressuale della California, poche settimane dopo che aveva vinto un’elezione speciale contro la stessa avversaria.

Secondo un documento depositato domenica presso la Federal Election Commission (FEC) degli Stati Uniti, Protect Progress ha dichiarato spese per 362.000 dollari in media a sostegno della democratica uscente Aisha Wahab nel distretto della Bay Area, contro la collega di partito Melissa Hernandez.

Wahab ha sconfitto Hernandez in un’elezione speciale il 18 agosto, con oltre il 53% dei voti, sollevando interrogativi sul motivo per cui il PAC allineato all’industria delle criptovalute la sostenga nelle elezioni di metà mandato del 2026.

In particolare, Wahab e Hernandez sono state entrambe classificate come sostenitrici “forti delle criptovalute” dopo aver risposto pubblicamente ai questionari dell’organizzazione di asset digitali Stand With Crypto, in vista dell’elezione speciale di agosto. L’elezione è stata utilizzata per determinare chi avrebbe sostituito il democratico Eric Swalwell per il resto del suo mandato, fino a gennaio 2027. Swalwell si è dimesso ad aprile tra accuse di aggressione sessuale.

Fairshake è stato lanciato nel 2023, sostenuto in larga parte dai contributi di Coinbase, Ripple Labs e Andreessen Horowitz. Dalle elezioni statunitensi del 2024, il super PAC ha speso decine di milioni di dollari per candidati che il gruppo considera “pro-crypto”, nel tentativo di riempire il Congresso di legislatori più propensi a sostenere politiche favorevoli al settore degli asset digitali.

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In un dibattito del 7 ottobre, Wahab ha lasciato intendere di essere contraria a Hernandez perché non aveva denunciato le spese dei PAC aziendali allineati all’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), aggiungendo che tali spese “hanno davvero deteriorato la nostra democrazia”. Cointelegraph ha contattato le campagne di Hernandez e Wahab, nonché Fairshake, per un commento sulle spese, ma non ha ricevuto risposte immediate.

Un cambiamento significativo tra l’elezione speciale di agosto e le elezioni di metà mandato di novembre saranno i confini del 14° distretto della California. Gli attuali confini, che comprendono parti dell’East Bay di San Francisco, saranno ampliati in conformità con l’approvazione nel 2025 della Proposition 50 dello Stato, rendendo necessarie nuove mappe per le elezioni di metà mandato.

Fairshake aumenta le spese in Ohio e Nebraska

A gennaio il PAC crypto ha dichiarato di avere 193 milioni di dollari in contanti disponibili in vista delle elezioni e aveva già utilizzato decine di milioni di dollari per sostenere candidati democratici e repubblicani nelle primarie e nelle elezioni speciali.

A poco più di due settimane dalle elezioni del 2026, Fairshake ha dichiarato ulteriori spese per i media nelle corse per il Senato in Ohio e Nebraska.

Defend American Jobs, un’affiliata di Fairshake che sostiene in larga parte candidati repubblicani, ha dichiarato spese superiori a 6,7 milioni di dollari per opporsi al candidato indipendente Dan Osborn nella corsa al Senato del Nebraska. Il PAC ha inoltre dichiarato 8 milioni di dollari in spese per i media in Ohio, a sostegno del repubblicano uscente Jon Husted contro il democratico Sherrod Brown, in una corsa nella quale finora ha speso oltre 46 milioni di dollari.

La corsa di Brown potrebbe rappresentare un altro indicatore di come l’industria crypto influenzerà potenzialmente le elezioni di metà mandato del 2026. Il democratico ha perso il seggio a favore del repubblicano Bernie Moreno nel 2024, dopo che Fairshake e altri gruppi di interesse avevano speso complessivamente centinaia di milioni di dollari in annunci contro Brown.

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