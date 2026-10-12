Le entità affiliate a Fairshake, il comitato di azione politica (PAC) statunitense finanziato in gran parte dai contributi della società di investment banking Cantor Fitzgerald, dell’exchange di criptovalute Coinbase e di Ripple Labs, hanno segnalato acquisti di spazi pubblicitari per milioni di dollari a sostegno di candidati ritenuti favorevoli a politiche pro-asset digitali, a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato nel Paese.

Sabato, i documenti depositati presso la Commissione elettorale federale degli Stati Uniti (FEC) hanno mostrato spese complessive per 2,7 milioni di dollari in attività media da parte dei PAC Defend American Jobs e Protect Progress. Le due affiliate di Fairshake hanno dichiarato spese per attività media e produzione di posta diretta a sostegno di candidati democratici e repubblicani in corsa nel 2026 per seggi alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Le spese includevano oltre 76.000 dollari per il whip della maggioranza alla Camera Tom Emmer, 73.000 dollari per il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Glenn Thompson, 512.000 dollari per il rappresentante della California Pete Aguilar e 500.000 dollari per il rappresentante del New Jersey Josh Gottheimer.

I rapporti della FEC sono arrivati dopo che Fairshake aveva annunciato appena pochi giorni prima l’intenzione di appoggiare altri 32 candidati alla Camera nel 2026, sei dei quali avrebbero ricevuto ciascuno 1 milione di dollari in attività media a sostegno. Nessuno dei sei sopra menzionati era incluso nelle spese di Defend American Jobs e Protect Progress, ma nell’elenco figuravano alcuni uscenti, tra cui Emmer, Aguilar, Gottheimer e Thompson.

Ad agosto, un portavoce di Fairshake ha dichiarato che il PAC disponeva di 122 milioni di dollari in contanti come parte della propria strategia per le elezioni di metà mandato, volta a portare al Congresso un numero maggiore di candidati “pro-crypto”. La strategia include opporsi all’elezione dell’ex presidente della Commissione bancaria Sherrod Brown nella corsa al Senato dell’Ohio, con almeno 30 milioni di dollari destinati all’acquisto di spazi pubblicitari. Durante il suo mandato, Brown è stato tra i principali democratici a votare contro numerosi disegni di legge ritenuti favorevoli al settore crypto.

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Il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto sarà un fattore nelle elezioni di metà mandato del 2026?

Tutti i candidati sostenuti dalle spese di Fairshake hanno votato a favore del Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act nel 2025, un disegno di legge volto a stabilire regole sulla struttura del mercato per il settore delle criptovalute, tra cui l’attribuzione di maggiori poteri di supervisione e applicazione delle normative all’autorità federale sulle materie prime, la Commodity Futures Trading Commission. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con sostegno bipartisan, ma non ha superato un voto procedurale al Senato a settembre.

Stand With Crypto, un’iniziativa lanciata da Coinbase che classifica parlamentari e politici sulla base delle loro dichiarazioni pubbliche e dei loro precedenti di voto relativi al settore, ha avvertito dopo il fallimento del voto sul CLARITY Act che i candidati che non fossero riusciti a far avanzare la legislazione avrebbero potuto affrontare “conseguenze” nelle elezioni di metà mandato. Il gruppo sta cercando di mobilitare gli elettori statunitensi sensibili al tema crypto in vista delle prossime elezioni, come aveva fatto nelle elezioni del 2024.

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