Fondo d'investimento di Dartmouth investe $14 milioni in ETF Solana

Il fondo di dotazione da 9 miliardi di dollari del Dartmouth College, università della Ivy League, ha segnalato nuovi investimenti legati alle criptovalute, aumentando così la quota di asset digitali nel proprio portafoglio a partire da gennaio.

In un documento depositato giovedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, gli amministratori del Dartmouth College hanno riferito che il fondo di dotazione dell’università deteneva circa 3,3 milioni di dollari dell’ETF Bitwise Solana Staking.

Gli amministratori fiduciari hanno inoltre rivelato di possedere circa 3,5 milioni di dollari dell'ETF di staking Grayscale Ethereum e circa 7,7 milioni di dollari dell'ETF iShares Bitcoin di BlackRock.

Questi investimenti hanno modificato l'esposizione alle criptovalute del fondo rispetto a quanto riportato a gennaio, quando lo stesso numero di azioni dell'ETF Bitcoin di BlackRock valeva più di 10 milioni di dollari e il fondo deteneva circa 5 milioni di dollari nell'ETF Grayscale Ethereum Mini Trust.

Fonte: SEC

Il primo investimento in criptovalute da parte di Dartmouth, il cui acquisto è stato reso noto nel 2025, ha segnato un ulteriore passo avanti verso le risorse digitali da parte di un fondo di dotazione universitario statunitense. Harvard, con un fondo di dotazione stimato in circa 57 miliardi di dollari nel 2025, ha reso nota a gennaio la propria partecipazione nell’iShares Bitcoin Trust e nell’Ethereum Trust di BlackRock.

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La SEC ha approvato per la prima volta la quotazione di ETF spot legati al Bitcoin nel gennaio 2024, tra cui l'iShares Bitcoin Trust di BlackRock e il Bitwise Bitcoin ETF. Da allora, l'autorità di regolamentazione ha dato il via libera a ETF legati a Ether, Solana, Dogecoin e XRP, e sta attualmente valutando altre richieste.

BTC ETF registrano maggiore deflusso giornaliero da gennaio

La comunicazione alla SEC è arrivata poco dopo che gli ETF legati al Bitcoin hanno registrato deflussi giornalieri pari a 635,2 milioni di dollari, segnando il maggiore aumento da gennaio. Il 29 gennaio, i fondi hanno perso oltre 800 milioni di dollari, trainati dalle perdite dell’iShares Bitcoin Trust di BlackRock.

Il prezzo del Bitcoin era di 81.237 dollari al momento della pubblicazione, dopo essere salito di circa il 2% nelle 24 ore precedenti, toccando la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, un livello di supporto dinamico.

Tuttavia, nonostante il rialzo, il prezzo del BTC rimane ben al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 365 giorni e del massimo storico di circa 126.000 dollari raggiunto nell'ottobre 2025.