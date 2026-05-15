Secondo un documento 13F pubblicato mercoledì, nel primo trimestre JPMorgan Chase ha aumentato le proprie partecipazioni dichiarate in diversi exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin, in particolare con un balzo del 174% della propria posizione nell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock.

Stando al documento, la banca ha aumentato la propria posizione in IBIT da circa 3 milioni di azioni nel Q4 del 2025 a 8,3 milioni di azioni.

L’incremento ha aggiunto circa 162 milioni di dollari in valore dichiarato, sulla base dei dati del documento, nonostante il prezzo di Bitcoin sia sceso di oltre il 22% nel primo trimestre, secondo i dati di CoinGlass.

Il documento ha mostrato anche un’attività più ampia su asset legati alle crypto, comprese nuove posizioni e posizioni rafforzate in fondi collegati a Ethereum e Solana, insieme a una rotazione nelle azioni legate ai miner e alle società esposte agli asset digitali.

Il documento evidenzia una crescita selettiva delle partecipazioni dichiarabili di JPMorgan legate alle crypto durante un trimestre debole per gli asset digitali, in cui il prezzo di Bitcoin è calato e gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti.

Le posizioni sugli ETF Bitcoin aumentano notevolmente al di là di quella di BlackRock

Oltre ad aumentare la propria partecipazione nell’iShares Bitcoin Trust di BlackRock, JPMorgan ha ampliato la sua esposizione anche a diversi altri ETF Bitcoin spot, tra cui il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e il Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

Le partecipazioni in BITB sono balzate di quasi il 900%, passando da 4.872 azioni a 48.258 azioni e aggiungendo circa 1,51 milioni di dollari in valore dichiarato. La posizione della banca in FBTC è aumentata di circa il 450%, passando da 3.996 azioni a 22.196 azioni, per circa 980.000 $ di valore aggiunto.

Inoltre, JPMorgan ha aumentato in modo significativo l’esposizione al ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), che replica i futures su Bitcoin anziché detenere direttamente BTC spot. Le partecipazioni della banca in BITO sono salite da appena 40 azioni a 1.302 azioni, con un incremento superiore al 3.000%.

Attività contrastante sugli ETF altcoin legati a Ethereum, Solana e XRP

Nel primo trimestre, JPMorgan ha inoltre registrato un'attività irregolare nei fondi ETF legati alle altcoin: in alcuni fondi sono state aperte nuove posizioni, mentre in altri si è proceduto alla loro completa chiusura.

La banca ha aperto una posizione nel Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), acquistando 47.460 azioni per un valore di circa 523.000 $, segnando così la sua prima esposizione dichiarata a un prodotto ETF incentrato su Solana.

Fonte: The Bitcoin Historian

Allo stesso tempo, JPMorgan ha aumentato la propria esposizione agli ETF legati a Ethereum, incluso un rialzo del 36% nell’iShares Ethereum Trust (ETHA), portando la posizione a 266.734 azioni, insieme a un forte incremento nel Bitwise Ethereum ETF (ETHW).

D’altra parte, il documento ha mostrato un’uscita completa dall’esposizione legata a XRP, con la banca che ha ridotto la propria posizione nel Bitwise XRP ETF (XRP) da 3.870 azioni a zero.

In linea con gli acquisti rialzisti di ETF su BTC, JPMorgan ha anche aumentato leggermente la propria posizione in Strategy, il maggiore detentore pubblico di Bitcoin al mondo.

Le posizioni azionarie della banca legate alle crypto sono state invece contrastanti, con riduzioni in Robinhood Markets, Coinbase, Galaxy Digital e Bitdeer Technologies Group. Allo stesso tempo, JPMorgan ha incrementato le posizioni in Block, MARA Holdings, Core Scientific e PayPal.