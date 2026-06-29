Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, ha affermato che Strategy dovrebbe vendere $3 miliardi in Bitcoin per far fronte ai propri obblighi di liquidità, ma CryptoQuant ha sostenuto che la società dispone di altri mezzi per sostenere STRC

Zach Pandl, responsabile della ricerca presso Grayscale, ha dichiarato di sperare che Strategy venda almeno 3 miliardi di dollari in Bitcoin per coprire la maggior parte degli obblighi di cassa della società nei prossimi due anni.

In un post pubblicato sabato su X, Pandl ha sostenuto che questa mossa potrebbe ripristinare la fiducia del mercato nella struttura patrimoniale della società.

Contrariamente alle sue speranze, Pandl ha dichiarato di aspettarsi un aumento di 50 punti base del tasso di dividendo sulle azioni privilegiate STRC di Strategy, aggiungendo circa 100 milioni di dollari in obblighi annuali nei prossimi due anni. Pandl ha aggiunto che questo scenario “probabilmente non aiuta la fiducia del mercato.”

Strategy deve far fronte a un obbligo annuo di dividendi sulle azioni privilegiate pari a circa 1,2 miliardi di dollari, trainato principalmente da STRC.

STRC è l’azione privilegiata di punta di Strategy, definita “digital credit” e progettata per essere scambiata vicino al suo valore nominale di 100 $, ma è in calo da settimane. Venerdì è scesa fino a 71,25 $, con uno sconto del 28,75% rispetto al valore nominale. Le azioni ordinarie MSTR di Strategy non sono andate molto meglio e hanno chiuso venerdì a 82,31 $, in calo del 26,86% nel corso della settimana di trading.

Pandl ha affermato di aspettarsi che Strategy aumenti il tasso di dividendo di STRC, ma spera invece che la società venda i propri Bitcoin. Fonte: Zach Pandl

La riserva di liquidità di Strategy sotto pressione

Strategy è il più grande holder corporate di Bitcoin quotato in borsa al mondo, elemento che pone la sua riserva da 847.363 BTC e le sue decisioni di finanziamento sotto la lente del settore.

Secondo l’ultimo filing 8-K di Strategy presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la società ha acquistato 520 Bitcoin per 34,9 milioni di dollari tra il 15 giugno e il 21 giugno.

La società di analisi blockchain CryptoQuant ha sostenuto in un report pubblicato martedì che Strategy dovrebbe sospendere gli acquisti di Bitcoin e concentrarsi sul ricostituire la propria riserva di cassa, in calo del 38% nel 2026.

Il documento 8-K ha inoltre rivelato che Strategy ha aumentato la propria riserva in dollari statunitensi di 300 milioni di dollari, portandola a 1,4 miliardi di dollari. Questo lascia la società con circa 14 mesi di copertura dei dividendi, in netto calo rispetto a quello che un tempo era un cuscinetto di sette anni.

Lunedì, Strategy ha dichiarato di voler continuare a ricostituire le proprie riserve di cassa per sostenere la qualità creditizia dei suoi strumenti “digital credit.”

Alternative alla vendita di Bitcoin

CryptoQuant ha aggiunto che la società non ha alcun obbligo di vendere Bitcoin per sostenere il prezzo di STRC, poiché può ricorrere ad altri metodi per difendere il proprio titolo, come ad esempio aumentare l’attuale rendimento da dividendi dell’11,5%.

Samson Mow, sostenitore di Bitcoin, ha dichiarato in un post pubblicato lunedì su X che STRC dispone di un “meccanismo di autoriparazione” integrato. Non appena il titolo scende al di sotto del prezzo di riferimento di 100 $, Strategy sospende l’emissione di nuovi ATM, interrompendo l’offerta di nuove azioni.

Allo stesso tempo, un prezzo più basso aumenta automaticamente il rendimento per i nuovi acquirenti rispetto a quanto hanno pagato; secondo Mow, ciò dovrebbe attirare nuova domanda e riportare il prezzo verso il valore nominale nel corso del tempo.

Fonte: Samson Mow