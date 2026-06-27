Il patrimonio degli ETF è sceso del 57% rispetto al picco del 2025

Flussi mensili negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, dati aggiornati a venerdì. Fonte: SoSoValue
I deflussi dagli ETF coincidono con segnali che indicano un rallentamento anche da parte di altre importanti fonti di domanda istituzionale per Bitcoin. Strategy, il più grande holder aziendale di Bitcoin al mondo, ha ridotto il proprio ritmo di accumulo nel mese di giugno, suscitando un dibattito sulla necessità che la società conservi la liquidità durante la fase di ribasso del mercato.
Gli ETF spot su BTC statunitensi hanno visto gli asset netti totali scendere sotto i 73 miliardi di dollari per la prima volta dalla fine del 2024, mentre i recenti deflussi e un calo di circa il 50% nel prezzo di Bitcoin rispetto al picco di ottobre pesano sul settore.
Secondo SoSoValue, gli asset netti totali degli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti avevano raggiunto il record di 169,5 miliardi di dollari nell’ottobre 2025. Venerdì, la cifra si attestava a circa 72,6 miliardi di dollari, con un calo di circa il 57%.
Posizioni in BTC degli ETF Bitcoin spot statunitensi alla chiusura dei mercati di martedì. Fonte: Wallet Pilot
Dati separati forniti da WalletPilot indicano che, martedì, i fondi detenevano complessivamente 1,24 milioni di BTC, con circa 63.500 BTC usciti dai prodotti negli ultimi 30 giorni.
Alcuni analisti sostengono che Strategy dovrebbe sospendere gli acquisti di BTC e ricostituire le proprie riserve di cassa.
Strategy di Saylor ha acquistato circa 3.600 Bitcoin finora a giugno, in calo rispetto ai circa 25.000 BTC di maggio e agli oltre 50.000 di aprile, secondo i documenti della società.
Il rallentamento ha incluso anche una vendita netta di 32 BTC all’inizio del mese, una delle rare occasioni in cui la società ha venduto Bitcoin durante il suo periodo di accumulo.
Le azioni privilegiate perpetue di Strategy, STRC, sono finite sotto pressione, scambiando al di sotto del livello previsto di 100 $. STRC ha chiuso giovedì a 75,69 $, in calo del 6,37%.
Fonte: Julio Moreno
La mossa ha alimentato il dibattito sul modello di acquisto di Bitcoin da parte di Strategy. Gli analisti di CryptoQuant hanno sollevato preoccupazioni sul timing e sulla gestione del rischio della società.
Dall’altra parte, il sostenitore di Bitcoin Samson Mow ha affermato che STRC dispone di un “meccanismo auto-riparante” che si attiva quando il titolo scambia al di sotto del benchmark di 100 $. Ha osservato che, a quel livello, la società sospende le nuove emissioni azionarie attraverso il proprio programma ATM, limitando così la nuova offerta.
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