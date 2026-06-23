L'analisi su Bitcoin ha messo in guardia da “nuovi minimi”, mentre i mercati asiatici perdono fino al 10% e il prezzo di BTC scende sotto i 62.000 $ per la prima volta in quasi due settimane

Martedì, Bitcoin (BTC) si è avvicinato ai minimi delle ultime due settimane, mentre i mercati azionari asiatici registravano un calo a causa di un sell-off nel settore tecnologico.

Punti chiave:

Bitcoin scende insieme alle azioni asiatiche, mentre gli “afflussi senza precedenti” si trasformano in una fuga dal rischio guidata dal comparto tech.

Le analisi mettono in guardia da “nuovi minimi” per il prezzo di BTC, con un obiettivo a 54.000 $.

I mercati delle opzioni continuano a cercare un catalizzatore adeguato per la volatilità.

BTC scende sotto i 62.000 $ mentre il mercato azionario coreano registra un calo del 10%

I dati di TradingView hanno evidenziato minimi locali a 61.860 $ per la coppia BTC/USD, un livello registrato l'ultima volta l'11 giugno.

Grafico a quattro ore del BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il mercato asiatico ha dato segni di nervosismo tra gli investitori, mentre i principali titoli tecnologici hanno subito vendite generalizzate, determinando un calo complessivo significativo.

Il Composite Index della Corea del Sud era in ribasso del 10% al momento della stesura di questo articolo, mentre il Nikkei 225 giapponese ha perso quasi il 4%.

Grafico orario del Composite Stock Price Index coreano. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’inversione ha compromesso un evidente aumento della liquidità sia per la Corea sia per Taiwan, con la risorsa di trading The Kobeissi Letter che ha segnalato “afflussi senza precedenti” verso entrambi i mercati.

“Gli afflussi totali nei fondi azionari su Taiwan sono saliti al +155% degli asset under management (AUM) da gennaio 2024, il livello più alto tra tutti i mercati globali. La Corea del Sud ha seguito da vicino, al +150% degli AUM nello stesso periodo, triplicando finora nel 2026”, ha scritto lunedì in un post su X.

“Entrambi stanno ora registrando un rialzo di almeno il +500% rispetto a tutti gli altri mercati.”

Confronto tra gli afflussi nel mercato azionario. Fonte: The Kobeissi Letter/X

L'andamento del prezzo di BTC è rimasto sensibile alla volatilità, con un tentativo fallito di superare i 65.500 $ il giorno precedente.

“$BTC ha assorbito la liquidità a 65K e poi è crollato”, ha commentato il trader Lennaert Snyder su X.

Snyder ha suggerito che il punto di ingresso per una posizione long era ora a 60.000 $ e che stava aspettando che si verificassero “nuovi minimi”.

Grafico a quattro ore di BTC/USDT. Fonte: Lennaert Snyder/X

“$BTC è bloccato all’interno di una bearish flag”, ha proseguito l’account di analisi CryptoReviewing.

“Una chiusura al di sotto dei 64.000 $ potrebbe spingere Bitcoin verso i 54.000 $ nei prossimi giorni.”

Grafico a quattro ore di BTC/USDT. Fonte: CryptoReviewing/X

Le opzioni su Bitcoin “non convincono” sul potenziale di volatilità

Un calo di questo tipo scuoterebbe lo status quo laterale in atto da un mese.

Nella sua ultima analisi Markets Color, la risorsa di trading QCP Capital ha indicato che questa mancanza di volatilità sta generando stanchezza nel mercato delle opzioni.

“Nonostante quella che si prospetta come una settimana ricca di eventi, la volatilità crypto ha mostrato poca reazione e rimane sostanzialmente invariata”, ha osservato.

“Dopo quasi un mese di price action laterale, il mercato delle opzioni non sembra convinto che un singolo fattore possa essere sufficiente a spingere BTC fuori in modo decisivo dall’attuale intervallo di oscillazione.”

Volume delle opzioni su Bitcoin per data di scadenza (screenshot). Fonte: CoinGlass

QCP ha sottolineato che la “stagionalità” potrebbe influenzare il comportamento del mercato in vista della scadenza trimestrale delle opzioni prevista per venerdì.

“La volatilità implicita delle criptovalute ha storicamente mostrato una tendenza ad attenuarsi dopo le principali scadenze di fine trimestre, poiché chi vende opzioni ridistribuisce il capitale”, ha aggiunto.