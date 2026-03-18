Un gruppo di senatori democratici ha dichiarato che seguirà da vicino l’indagine del Dipartimento di Giustizia, secondo quanto riferito, su possibili violazioni delle sanzioni relative all’Iran da parte dell’exchange di criptovalute Binance.

I senatori Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego hanno affermato giovedì in una dichiarazione congiunta che «svolgeranno un ruolo di controllo per garantire che il Dipartimento di Giustizia conduca un’indagine approfondita su Binance e ritenga la società responsabile di eventuali illeciti».

Mercoledì il Wall Street Journal ha riportato, citando fonti vicine alla vicenda, che il Dipartimento di Giustizia stava indagando sul possibile utilizzo di Binance da parte dell’Iran per eludere le sanzioni.

“Binance ha una comprovata storia di anteporre i profitti alla legge”, hanno affermato i senatori, aggiungendo che la notizia solleva “serie preoccupazioni sul fatto che l’azienda stia nuovamente violando le leggi statunitensi sulle sanzioni, contribuendo in modo sconsiderato a finanziare le attività di gruppi terroristici collegati all’Iran”.

Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph: “Per essere chiari, non siamo a conoscenza di alcuna indagine”.

Il portavoce ha aggiunto: “Come sempre, continuiamo a collaborare con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine per accertare i fatti. Tuttavia, non commentiamo i dettagli di eventuali interazioni con il Dipartimento di Giustizia”.

I senatori hanno dichiarato che il mese scorso hanno chiesto al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent e al Procuratore Generale degli Stati Uniti Pam Bondi di indagare su Binance a causa delle preoccupazioni relative al movimento di fondi legati all'Iran.

Binance cita in giudizio il WSJ per diffamazione

Mercoledì Binance ha citato in giudizio il Wall Street Journal, sostenendo che un articolo pubblicato il 23 febbraio fosse diffamatorio.

L'articolo riportava che Binance avrebbe licenziato alcuni dipendenti che avevano segnalato criptovalute per un valore di 1 miliardo di dollari collegate a entità iraniane soggette a sanzioni, tra cui gli Houthi yemeniti e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Binance ha negato di aver interrotto qualsiasi indagine e ha affermato che l'articolo del Wall Street Journal era falso.

Nel novembre 2023 Binance si era dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni, pagando una multa record di 4,3 miliardi di dollari e accettando di operare sotto la supervisione degli Stati Uniti.

L'ex amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di un'accusa relativa al riciclaggio di denaro ed è stato condannato a quattro mesi di reclusione nel 2024.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia a Zhao in ottobre.