Secondo quanto affermato lunedì da Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, affinché i mercati finanziari tokenizzati europei possano espandersi, i depositi tokenizzati e le stablecoin necessitano della moneta della banca centrale tokenizzata come punto di riferimento pubblico per il regolamento.

Cipollone ha citato Pontes, l’iniziativa di regolamento basata sulla distributed ledger technology (DLT) dell’Eurosistema, progettata per collegare le piattaforme di mercato DLT con i servizi TARGET e fornire il regolamento in moneta della banca centrale.

“Senza moneta della banca centrale tokenizzata, un venditore di un titolo tokenizzato potrebbe ricevere il pagamento in un asset che non è disposto a detenere – esposto alla volatilità dei prezzi o al rischio di credito – il che limita la capacità del mercato di espandersi”, ha affermato Cipollone in un discorso tenuto lunedì alla House of the Euro a Bruxelles.

La BCE ha dichiarato che il lancio iniziale di Pontes è previsto per il terzo trimestre del 2026, consentendo agli operatori di mercato di regolare le transazioni basate su DLT in moneta della banca centrale. Queste dichiarazioni si inseriscono nel quadro dell'iniziativa più ampia della BCE denominata Appia, pubblicata l'11 marzo, che mira a definire un progetto per un futuro ecosistema finanziario europeo tokenizzato entro il 2028.

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I mercati tokenizzati europei necessitano di chiarezza giuridica

Oltre al regolamento in moneta della banca centrale, Cipollone ha affermato che l’Europa ha bisogno anche di una maggiore cooperazione tra pubblico e privato, nonché di un quadro giuridico adeguato alla tecnologia.

Uno degli elementi costitutivi di Appia funge da standard di interoperabilità per gli asset, garantendo che gli asset tokenizzati possano essere trasferiti tra diverse piattaforme DLT tramite formati di dati compatibili e standard per gli smart contract.

Cipollone ha esortato gli operatori delle infrastrutture di mercato, le banche, i depositari e i fornitori di tecnologia ad esaminare e inviare feedback relativi alla roadmap di Appia, con l'obiettivo di promuovere ulteriori partnership pubblico-private.

Ha inoltre affermato che l’Europa potrebbe alla fine aver bisogno di un quadro giuridico dedicato per supportare l’emissione e il trasferimento senza soluzione di continuità di asset tokenizzati in tutta l’Unione.

Cipollone ha definito la proposta della Commissione europea di estendere il DLT Pilot Regime uno “sviluppo importante”, ma ha avvertito che l’assenza di un quadro di tokenizzazione completo introduce il rischio di “costruire un’infrastruttura di regolamento avanzata su un mosaico di regolamenti, lasciandoci incapaci di trarne pienamente i benefici”.

Queste osservazioni arrivano pochi giorni dopo che l'emittente di stablecoin Circle ha presentato le proprie osservazioni sul Market Integration Package della Commissione Europea il 20 marzo, esortando i legislatori ad ampliare l'attuale DLT Pilot Regime e a fornire servizi di conti di cassa in e-money token (EMT) ai crypto-asset service provider autorizzati.