«Gli sforzi continueranno a ridurre il coinvolgimento dello Stato nelle attività legate al Bitcoin e a rafforzare la regolamentazione e la governance delle criptovalute», ha dichiarato il FMI.

Il Fondo monetario internazionale ha approvato l’erogazione immediata di circa 138 milioni di dollari a El Salvador nell’ambito del programma di finanziamento da 1,4 miliardi di dollari del Paese, nonostante non siano stati rispettati alcuni criteri di performance.

Il Consiglio esecutivo del FMI ha completato giovedì la seconda e la terza revisione dell’accordo Extended Fund Facility (EFF) di El Salvador, della durata di 40 mesi, ha dichiarato il Fondo in un comunicato stampa.

Sebbene non siano stati rispettati alcuni criteri di performance, anche per quanto riguarda l’accumulo di Bitcoin, il FMI ha concesso deroghe «sulla base di solide misure correttive e di rinnovati impegni».

L’agenzia ha osservato che erano stati compiuti progressi nelle riforme del settore finanziario, nella trasparenza fiscale, nelle riforme AML/CFT e nel trasferimento della maggioranza della proprietà e del controllo del wallet governativo Chivo Bitcoin a un operatore privato.

«Gli sforzi continueranno a ridurre il coinvolgimento dello Stato nelle attività legate al Bitcoin, a rafforzare la regolamentazione e la governance delle criptovalute e ad aumentare la trasparenza riguardo alle disponibilità di criptovalute del settore pubblico», ha dichiarato il FMI, aggiungendo: «Non è previsto alcun ulteriore accumulo di Bitcoin oltre alle donazioni documentate».

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Cointelegraph ha riferito il 4 settembre che El Salvador non ha utilizzato risorse pubbliche per accumulare Bitcoin dopo la prima revisione del suo programma di finanziamento del FMI, nel giugno 2025, secondo l’istituto di credito.

Il FMI ha dichiarato che i documenti forniti dalle autorità salvadoregne hanno verificato che l’accumulo proveniva da donazioni private. Secondo l’istituto di credito, l’aumento delle disponibilità di El Salvador non rifletteva quindi ulteriori acquisti di Bitcoin finanziati con risorse governative.

Il FMI ha inoltre dichiarato che la maggioranza della proprietà e il controllo operativo del wallet Chivo erano stati trasferiti a un operatore privato, mentre il governo manteneva una partecipazione di minoranza e responsabilità di custodia.

La spiegazione chiariva come fossero aumentate le disponibilità di El Salvador dopo la prima revisione, quando il Paese aveva dichiarato a novembre 2025 di aver acquisito 1.090 BTC per un valore di 100 milioni di dollari, riaccendendo le domande sul rispetto del programma da 1,4 miliardi di dollari del FMI.

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