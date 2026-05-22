La senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ha accusato Jonathan Gould, Comptroller of the Currency degli Stati Uniti e capo dell’OCC, di aver violato le leggi bancarie approvando charter nazionali fiduciari per società crypto.

In una lettera inviata lunedì a Gould, Warren ha affermato che il capo dell’OCC avrebbe “approvato almeno nove charter nazionali fiduciari per società crypto che intendono svolgere attività che sembrano andare ben oltre il ristretto insieme di attività consentite dalla legge”, una presunta violazione del National Bank Act.

Fonte: US Senate Banking Committee

Warren ha chiesto a Gould di fornire le domande complete presentate dalle società crypto che l’OCC ha approvato o approvato con riserva da dicembre 2025, tra cui Coinbase, la società madre di Crypto.com, Ripple, Stripe, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets, Protego Holdings e Paxos, oltre alle comunicazioni tra l’ufficio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, membri della sua famiglia e funzionari della Casa Bianca.

“Queste società sono di fatto banche crypto che vogliono eludere le garanzie e gli obblighi fondamentali che derivano dall’essere una banca”, ha dichiarato Warren. “La sua decisione di facilitare questo arbitraggio normativo non solo è in contrasto con la legge federale, ma pone anche seri rischi per i consumatori, per la sicurezza e la solidità del sistema bancario e per la separazione tra attività bancaria e commercio.”

Warren, membro di spicco della Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti, ha più volte criticato legislatori e regolatori per aver sostenuto politiche con potenziali conflitti di interesse legati ai rapporti di Trump con l’industria crypto. La senatrice ha promosso l’inserimento di disposizioni nel disegno di legge sulla struttura del mercato crypto, il CLARITY Act, durante una seduta di esame in commissione la scorsa settimana, e ha chiesto a Gould di rinviare l’esame di World Liberty Financial, società crypto sostenuta dalla famiglia Trump, che ha presentato domanda per un charter a gennaio.

Cointelegraph ha chiesto un commento all’OCC, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

La domanda presentata dalla società madre di Kraken è attualmente sotto esame

L’8 maggio, Payward, la società madre del crypto exchange Kraken, ha presentato all’OCC una domanda per ottenere un national trust charter. La società ha dichiarato che, se approvato, il charter le consentirebbe di “fornire custodia fiduciaria e altri servizi principalmente per asset digitali” tramite Payward National Trust Company.

Una licenza bancaria di tipo “national trust” consente principalmente ai titolari di fornire servizi fiduciari e di custodia senza svolgere attività di raccolta di depositi o prestiti commerciali, il che significa che non sono soggetti agli stessi requisiti normativi delle banche tradizionali.