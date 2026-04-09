Ethereum Foundation raggiunge obiettivo di 70.000 ETH in staking

La Ethereum Foundation (EF), l'organizzazione senza scopo di lucro che guida lo sviluppo dell'ecosistema Ethereum, venerdì ha messo in staking oltre 45.000 Ether (ETH), portando il totale messo in staking a circa 69.500 ETH, a meno di 500 monete dall'obiettivo di 70.000 fissato dalla Fondazione.

L'EF ha messo in staking le monete in una serie di transazioni, ciascuna consistente in 2.047 ETH, con l'importo totale messo in staking venerdì valutato a oltre 92,2 milioni di dollari, secondo i dati di Arkham Intelligence.

Una parte dei trasferimenti di ETH dalla tesoreria della Ethereum Foundation al contratto di deposito Ethereum Beacon ai fini dello staking. Fonte: Arkham Intelligence

EF ha iniziato a effettuare lo staking di ETH a febbraio nell'ambito della sua nuova politica di gestione della tesoreria annunciata nel giugno 2025 e utilizzerà i rendimenti generati per finanziare la ricerca e lo sviluppo del protocollo, nonché le sovvenzioni destinate all'ecosistema. EF ha dichiarato nella sua politica di gestione della tesoreria aggiornata:

“Ci stiamo orientando sempre più verso lo staking e la DeFi, sia per rafforzare la sostenibilità finanziaria sia per sostenere una categoria di applicazioni fondamentale che sta mantenendo la promessa di un accesso sicuro e senza autorizzazioni alle infrastrutture fondamentali della civiltà per milioni di persone oggi.”

La Fondazione ha vincolato 2.016 ETH, per un valore di circa 4,1 milioni di dollari a febbraio, seguiti da 22.517 ETH, per un valore di circa 46,1 milioni di dollari, a marzo. Secondo Arkham Intelligence, l'EF ha vincolato oltre 143 milioni di dollari in ETH nel contratto di deposito di Ethereum Beacon.

Criptovalute detenute dalla Ethereum Foundation e controparti. Fonte: Arkham Intelligence

L'adozione di una strategia di gestione della tesoreria orientata al rendimento è avvenuta in seguito alle pressioni esercitate dalla comunità di Ethereum sull'EF affinché generasse entrate dalla propria tesoreria per coprire le spese, anziché vendere continuamente token per finanziare le operazioni.

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Vitalik Buterin avverte: Staking di EF potrebbe costringere a prendere posizione in caso di hard fork

I validatori, che bloccano i token per garantire la sicurezza delle reti blockchain Proof-of-Stake (PoS), possono influenzare quale catena risulti valida in caso di hard fork della rete o di una divisione della rete in due catene concorrenti.

“Se EF effettua lo staking, questo ci costringe di fatto a prendere posizione su qualsiasi futuro hard fork contenzioso”, ha affermato il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin nel gennaio 2025.

EF sta valutando come mitigare i rischi di centralizzazione derivanti dalle sue attività di staking in caso di hard fork controverso, ha aggiunto Buterin.