Un ex agente del Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles è stato condannato a più di cinque anni di carcere per aver aiutato Adam Iza, un fondatore di una società di criptovalute attualmente in carcere soprannominato «Il Padrino», a estorcere denaro alle vittime.

Un tribunale federale della California ha condannato Michael Coberg a 63 mesi di carcere e al pagamento di 127.000 dollari a titolo di risarcimento per aver aiutato Iza a estorcere denaro a uno dei suoi rivali e ad organizzare l'arresto di un'altra persona con l'accusa di possesso di droga, ha dichiarato lunedì l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Los Angeles.

Coberg si era dichiarato colpevole a settembre di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e di violazione dei diritti civili.

I pubblici ministeri hanno affermato che Coberg riceveva da Iza, fondatore della piattaforma di trading di criptovalute Zort, noto come “Il Padrino”, almeno 20.000 dollari al mese per i suoi servizi di sicurezza.

Iza si è dichiarato colpevole nel gennaio 2025 di aver estorto denaro a diverse persone ed è in attesa di sentenza.

Pubblici ministeri descrivono nei dettagli operazione contro Coberg per estorsione e traffico di droga

Secondo i pubblici ministeri, nell’ottobre 2021 Coberg faceva parte di una squadra che ha prelevato una vittima, identificata solo come «L.A.», il cui socio in affari era coinvolto in una controversia finanziaria con Iza.

Coberg ha portato L.A. a casa di Iza, dove quest’ultimo ha registrato un video in cui L.A. trasferiva 127.000 dollari sul conto bancario di Iza, mentre Coberg faceva da palo.

Coberg ha anche portato Iza e L.A. in un poligono di tiro, dove, secondo i pubblici ministeri, Iza ha tenuto L.A. sotto la minaccia di una pistola e gli ha chiesto di trasferirgli del denaro.

Secondo i pubblici ministeri, Coberg avrebbe inoltre cospirato con Iza e altri per incastrare una vittima, identificata solo come «R.C.», affinché venisse arrestata per droga.

R.C. era stato coinvolto in una disputa in cui Iza, Christopher Cadman — un ex vice dello sceriffo che si è dichiarato colpevole ad agosto di aver aiutato Iza — e un altro vice avevano tenuto R.C. sotto la minaccia delle armi per costringerlo a trasferire 25.000 dollari a Iza.

Coberg e gli altri hanno organizzato un'operazione sotto copertura in cui l'ex fidanzata di R.C. ha chiamato e li ha convinti a volare a Los Angeles per consumare droga insieme.

R.C. è stato prelevato all'aeroporto, accompagnato a procurarsi la droga e poi fermato e arrestato da un vice dello sceriffo che Coberg aveva informato.

I pubblici ministeri hanno affermato nel loro memorandum di condanna per Coberg che egli ha abusato «dell’enorme potere del suo distintivo. E lo ha fatto per un motivo fin troppo comune: l’avidità».