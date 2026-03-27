FBI avverte: Falso token su Tron mira a truffare utenti

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense afferma che una truffa che utilizza un token sulla blockchain di Tron sta impersonando l'agenzia con l'obiettivo di sottrarre dati personali.

L'account X dell'FBI di New York ha condiviso giovedì un messaggio che alcuni utenti di Tron hanno ricevuto tramite un token recante il nome e il sigillo dell'agenzia, in cui si affermava che il loro portafoglio era «oggetto di indagine».

Il messaggio invita poi il destinatario a completare online una finta verifica antiriciclaggio “per evitare il blocco totale dei propri fondi”.



Messaggio on-chain ricevuto da utenti Tron. Fonte: FBI

Il messaggio utilizza lo stesso invito all’azione urgente tipico di molte truffe di phishing nel settore delle criptovalute, che ogni anno causano furti per miliardi di dollari. Ad aprile, l’FBI ha dichiarato di aver ricevuto oltre 140.000 segnalazioni relative a truffe legate alle criptovalute nel 2024, che hanno provocato perdite per 9,3 miliardi di dollari, con un aumento del 66% rispetto all’anno precedente.

L'FBI ha invitato gli utenti di Tron a “prestare attenzione” se dovessero imbattersi nel token falso e li ha esortati a non fornire “alcuna informazione identificativa a nessun sito web associato a tale token”.

L'FBI ha affermato che coloro che potrebbero aver già inviato informazioni ai truffatori dovrebbero presentare una denuncia all'Internet Crime Complaint Center.

FBI creò token per individuare truffatori

Nel 2024, l'FBI ha creato un token fittizio legato all'intelligenza artificiale per smascherare i truffatori coinvolti in operazioni di manipolazione del mercato.

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Il cosiddetto “token trappola” denominato NexFundAI è stato progettato per fungere da esca, prendendo di mira coloro che sono coinvolti in attività fraudolente nel settore delle criptovalute, in particolare schemi di pump-and-dump.

Almeno 18 persone che hanno contribuito a manipolare il volume di scambi del token sono state incriminate nell’ambito dell’operazione sotto copertura dell’FBI.