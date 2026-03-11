Secondo quanto riportato da TF1 Info e dall’Agence France-Presse (AFP), una coppia francese di circa 50 anni è stata costretta a trasferire oltre 900.000 euro (1 milione di dollari) in Bitcoin durante una finta perquisizione della polizia nella loro casa a ovest di Parigi, nell’ultimo violento attacco contro i detentori di criptovalute in Francia.

Tre sospetti, spacciatisi per agenti di polizia, sono entrati lunedì mattina nell’abitazione della coppia a Le Chesnay-Rocquencourt, nel dipartimento degli Yvelines, e hanno costretto il marito a trasferire i Bitcoin (BTC) minacciando la coppia con un coltello, secondo quanto riferito da TF1 Info e AFP. Gli aggressori hanno poi legato l’uomo, ferito entrambe le vittime e sono fuggiti a bordo di un furgone bianco, secondo le ricostruzioni.

La donna ha successivamente liberato il marito e allertato i vicini intorno alle 9:00 ora locale, secondo quanto riportato. L’ufficio del procuratore di Versailles ha dichiarato che il caso è indagato dalla Brigade de Répression du Banditisme (BRB) con accuse che includono sequestro di persona, rapina a mano armata da parte di una banda organizzata e associazione a delinquere.

Alla giornata di martedì non era stato annunciato alcun arresto.

Attacchi “wrench” in forte aumento: la Francia è la più colpita

L’attacco si aggiunge all’aumento dei cosiddetti attacchi “wrench”, in cui i criminali utilizzano minacce o violenza per costringere i detentori di criptovalute a consegnare i propri asset digitali. Secondo la piattaforma di sicurezza informatica CertiK, gli attacchi wrench sono aumentati del 75% nel 2025, raggiungendo 72 casi verificati a livello globale.

La Francia ha registrato il maggior numero di incidenti di questo tipo nel 2025, con 19 attacchi wrench confermati, mentre l’Europa ha rappresentato circa il 40% degli incidenti globali.

La Francia ha già registrato diversi casi di rapimenti e invasioni domestiche legati alle criptovalute quest’anno. All’inizio di febbraio, la polizia francese ha arrestato sei persone per il rapimento di una magistrata e di sua madre in un attacco a scopo di riscatto legato alle criptovalute che prendeva di mira il partner della magistrata, un imprenditore crypto.

Pochi giorni dopo l’incidente, le autorità francesi hanno arrestato tre sospetti dopo un’irruzione nella casa di un dirigente di Binance France.