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Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Robert LakinRedattore

La Francia porta avanti la tassa sulle stablecoin e valuta proposte sui wallet autocustodial e sull’exit tax

Ultime notiziePubblicato19 ott 2026

L’Assemblea nazionale francese ha adottato un emendamento fiscale sulle criptovalute che prende di mira determinati scambi di stablecoin, mentre restano all’esame proposte separate sull’exit tax e sulla dichiarazione dei wallet autocustodial.

Venerdì i legislatori francesi hanno approvato con un margine ristretto un nuovo emendamento fiscale sulle criptovalute che potrebbe rendere imponibili gli scambi da criptovalute a stablecoin a partire dal 2027.

Venerdì l’Assemblea nazionale francese ha adottato l’emendamento I-3898, con 38 voti a favore, 37 contrari e 25 astensioni. La misura era stata inizialmente presentata come emendamento della commissione I-CF1826 dal deputato francese Nicolas Sansu e adottata il 7 ottobre.

Secondo il calendario ufficiale dell’Assemblea, martedì è prevista la votazione sulla prima parte del disegno di legge finanziaria per il 2027. Altre proposte relative alle criptovalute restano all’esame, anche se non è chiaro se ciascuna sarà discussa o votata quel giorno.

Se promulgato, l’emendamento sulle stablecoin tasserebbe determinati scambi da criptovalute a stablecoin e modificherebbe il modo in cui il paese calcola l’imposta sulle plusvalenze derivanti dalle criptovalute. 

L’Assemblea nazionale francese porta avanti l’emendamento I-3898 sugli scambi fiscalmente rilevanti tra criptovalute e stablecoin. Fonte: assemblee-nationale.fr

Secondo la proposta, gli investitori che convertissero i propri Bitcoin (BTC) o altre criptovalute in stablecoin farebbero scattare un’imposta sulle plusvalenze, anche senza convertire tali plusvalenze in valuta fiat. Il calcolo utilizzerebbe il costo di acquisizione dell’asset crypto venduto e il prezzo medio ponderato di acquisto.

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I legislatori francesi discuteranno dell’exit tax sulle criptovalute e delle misure di comunicazione relative ai wallet self-custody

Separatamente, venerdì l’Assemblea ha respinto una proposta per riportare in avanti di 10 anni le perdite realizzate in criptovalute, con 18 voti a favore, 75 contrari e 3 astensioni.

I legislatori francesi si preparano a discutere altre proposte legate alle criptovalute nell’ambito del bilancio del prossimo anno. L’emendamento I-CF1822 propone di estendere il regime francese di exit tax alle plusvalenze non realizzate quando i contribuenti con un valore complessivo del portafoglio crypto superiore a 800.000 € (895.000 $) trasferiscono la propria residenza all’estero. 

I legislatori stanno inoltre valutando l’emendamento I-2701, che imporrebbe alle persone fisiche di dichiarare le disponibilità dei wallet self-custody qualora il loro valore totale superasse 100.000 € (112.000 $) nell’anno fiscale pertinente.

Alla giornata di lunedì, entrambe le proposte restano all’esame nell’ambito del disegno di legge finanziaria per il 2027.

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