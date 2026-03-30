Il gestore di cripto-asset Grayscale ha presentato domanda per un fondo negoziato in borsa (ETF) spot su Hyperliquid, unendosi a Bitwise e 21Shares nel tentativo di offrire un prodotto legato al protocollo dei futures perpetui Hyperliquid e alla relativa blockchain.

L'ETF Grayscale HYPE seguirebbe l'andamento del prezzo del token Hyperliquid (HYPE) e verrebbe negoziato con il ticker GHYP sul Nasdaq, se approvato, secondo quanto riportato nella dichiarazione di registrazione S-1 di Grayscale depositata venerdì presso la Securities and Exchange Commission.

Grayscale ha indicato Coinbase come custode, ma non ha reso nota la commissione di gestione per il prodotto Hyperliquid proposto.





Documento S-1 presentato da Grayscale per un ETF Hyperliquid. Fonte: SEC



La richiesta presentata da Grayscale arriva in un momento in cui Hyperliquid continua a essere integrato dalle piattaforme di criptovalute e a diventare sempre più un punto di riferimento per il settore finanziario tradizionale (TradFi) quando i mercati tradizionali sono chiusi, poiché offre la possibilità di negoziare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, asset reali tokenizzati come il petrolio e l’oro.

Grayscale ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione l’idea di includere i premi di staking nel proprio ETF Hyperliquid in un secondo momento, a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni.

Correlato: Morgan Stanley presenta modulo S-1 aggiornato per l’ETF Bitcoin MSBT

Lo staking consentirebbe agli investitori di GHYP di ottenere un rendimento oltre al potenziale aumento di valore del token HYPE.

Bitwise ha presentato la domanda per il suo ETF Hyperliquid a settembre e l'ha modificata a dicembre per includere lo staking, mentre 21Shares ha anch'essa previsto di integrare lo staking in un secondo momento nella domanda presentata a ottobre.

Hyperliquid continua a dominare il mercato dei perps

Sebbene il volume degli scambi su Hyperliquid si sia ridotto rispetto ai massimi raggiunti ad agosto, continua a registrare un volume settimanale compreso tra i 40 e i 100 miliardi di dollari, mantenendo così la sua posizione di piattaforma di futures perpetui più scambiata, come mostrano i dati di DeFiLlama.

Nel 2025 sono emerse diverse piattaforme concorrenti, come Aster, Lighter ed edgeX, che hanno intaccato il dominio di Hyperliquid, ma che nella maggior parte delle settimane registrano volumi di scambi nettamente inferiori.

Il volume settimanale totale degli scambi di contratti perpetui quest'anno si è attestato tra i 125 e i 300 miliardi di dollari: un dato non proprio pari a quello di novembre, ma comunque più che doppio rispetto ai volumi registrati nello stesso periodo dell'anno scorso.