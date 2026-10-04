Garantex era già stata sanzionata da Stati Uniti, UE e altre giurisdizioni per aver aiutato entità russe a eludere le restrizioni finanziarie.

Il governo giapponese ha ampliato le proprie sanzioni contro la Russia, citando il protrarsi della guerra in Ucraina.

Ora queste includono l’exchange di criptovalute russo Garantex, inserito in un elenco di congelamento dei beni che limita i pagamenti e le transazioni di capitale con le parti interessate, secondo una dichiarazione congiunta diffusa venerdì dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone.

Garantex era già stata sanzionata da Stati Uniti, UE e altre giurisdizioni per aver aiutato entità russe a eludere le restrizioni finanziarie.

Il Giappone ha aggiunto 33 organizzazioni e nove individui legati alla Russia al proprio elenco di congelamento dei beni. Le nuove misure prendono di mira anche 35 navi identificate come parte della cosiddetta “flotta ombra”, che trasporta petrolio russo e aiuta Mosca a eludere le sanzioni esistenti. Le misure limitano specificamente servizi come le riparazioni e le assicurazioni a copertura delle navi designate.

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Attraverso le sanzioni, il Giappone mira a contribuire alla riduzione dei proventi della Russia dalle esportazioni di greggio.

Tuttavia, Cointelegraph ha riferito nell’agosto 2025 che Garantex potrebbe aver già predisposto un piano di emergenza che le consentisse di aggirare l’impatto delle azioni statunitensi, secondo la società di intelligence blockchain TRM Labs.

L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha poi sanzionato Garantex per la seconda volta, insieme alla sua successora, Grinex.

Tuttavia, TRM Labs ha dichiarato in un rapporto che le sanzioni potrebbero essere inefficaci, poiché entità come Garantex “sembrano preparare piani di emergenza con largo anticipo rispetto alle misure di enforcement previste”, consentendo loro di trasferire rapidamente clienti, infrastrutture e fondi verso piattaforme successore.

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