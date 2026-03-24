Tarek Mansour, cofondatore e amministratore delegato della piattaforma di mercati predittivi Kalshi, ha respinto le accuse penali mosse questa settimana dalle autorità dell’Arizona, sostenendo che si tratti di un «totale abuso di potere» e che «non hanno nulla a che vedere con il gioco d’azzardo».

Martedì, il procuratore generale dell’Arizona Kris Mayes ha annunciato l’incriminazione delle società dietro Kalshi, sostenendo che l’azienda gestisse «un’attività di gioco d’azzardo illegale in Arizona senza licenza» e offrisse scommesse elettorali illegali. Mansour ha dichiarato mercoledì in un'intervista a Bloomberg che Mayes stava tentando di “sovvertire il processo giudiziario” presentando accuse senza una decisione del tribunale nella causa intentata da Kalshi contro le autorità dell'Arizona la scorsa settimana.

“Riteniamo che si tratti di un'esagerazione totale e non vediamo l'ora di contestarla in tribunale”, ha affermato Mansour.

Sebbene Kalshi debba affrontare diversi casi simili intentati dalle autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo in altri stati degli Stati Uniti, in relazione alla presunta offerta di scommesse sportive ai residenti senza licenza, l’Arizona è stato uno dei primi a presentare denuncia penale. Questi procedimenti a livello statale giungono in un momento in cui i mercati predittivi come Polymarket sono sotto esame da parte dei legislatori per aver offerto scommesse sulle azioni militari statunitensi, con riferimento alle preoccupazioni relative alle informazioni privilegiate all’interno del governo.

Mercati predittivi rientrano in giurisdizione CFTC?

Kalshi ha sostenuto in tribunale che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha giurisdizione esclusiva sulla società, anziché le autorità statali — una posizione ribadita dal presidente della CFTC Michael Selig, nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e confermato dal Senato.

“Si tratta di una controversia giurisdizionale e del tutto inappropriata come procedimento penale”, ha affermato Selig in un post pubblicato martedì su X. “La CFTC sta seguendo da vicino la vicenda e valutando le opzioni a sua disposizione.”

La scorsa settimana un giudice dell’Ohio ha respinto un’ingiunzione preliminare basata sull’argomentazione di Kalshi relativa alla CFTC. A febbraio un tribunale del Tennessee ha impedito alle autorità statali di applicare le leggi sul gioco d’azzardo nei confronti di Kalshi.