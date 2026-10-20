Il tribunale del Kazakistan ordina restrizioni a Coinbase, BingX e altre quattro piattaforme

Il tribunale dell’Astana International Financial Centre (AIFC) del Kazakistan ha vietato a sei piattaforme di offrire servizi relativi agli asset digitali senza licenza nella propria giurisdizione e ha esteso le restrizioni di accesso agli app store.

Martedì, l’Astana Financial Services Authority (AFSA) ha dichiarato che il tribunale ha emesso ingiunzioni dopo che l’autorità di regolamentazione aveva citato in giudizio gli operatori di piattaforme crypto per aver offerto servizi relativi agli asset digitali senza autorizzazione.

L’ordinanza del 15 settembre nominava BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase, LBank e WEEX; un emendamento di tre giorni dopo ha rimosso LBank, dopo che il suo operatore aveva bloccato l’accesso in Kazakistan.

Anche Google e Apple sono interessate in quanto operatori di app store, con restrizioni geografiche all’accesso alle piattaforme rimanenti, secondo l’annuncio.

L’AFSA ha dichiarato che gli utenti di piattaforme senza licenza non beneficiano delle tutele richieste alle società autorizzate, tra cui protezione degli asset, informativa, gestione dei reclami e risoluzione delle controversie. La Banca nazionale del Kazakistan supervisiona i fornitori di servizi relativi agli asset digitali al di fuori dell’AIFC.

Le richieste di commento di Cointelegraph a BingX, Coinbase e Huobi Global non hanno ricevuto risposta immediata.

«Questa decisione del tribunale è il risultato degli sforzi ampi e costanti dei team di Vigilanza e Applicazione dell’AFSA per affrontare le attività delle piattaforme crypto senza licenza che facevano pubblicità senza autorizzazione e offrivano in Kazakistan servizi relativi agli asset digitali senza il permesso richiesto», ha dichiarato Evgeniya Bogdanova, CEO dell’AFSA.

L’AFSA ha dichiarato di aver avvertito più di 20 piattaforme in merito alle regole dell’AIFC nel 2025. Nove hanno limitato volontariamente l’accesso alle app nel Paese dell’Asia centrale e sette hanno dichiarato di voler richiedere le licenze. L’autorità ha ritirato le proprie accuse nei confronti delle nove, mentre le ingiunzioni saranno applicate contro le sei rimanenti.

Cointelegraph aveva già riferito che nel 2023 l’Agenzia per il monitoraggio finanziario del Paese aveva bloccato l’accesso a quasi 1.000 exchange crypto che servivano i cittadini del Paese senza una registrazione adeguata.

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