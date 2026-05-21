Secondo quanto riferito, l'autorità di vigilanza finanziaria della Corea del Sud starebbe esaminando l'operazione prevista da Hana Bank per l'acquisto, per un valore di 668 milioni di dollari, di una quota del 6,55% di Dunamu, la società che gestisce Upbit, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute del Paese.

Il sito locale iNews24 ha citato un funzionario anonimo della Commissione per i servizi finanziari, secondo cui le autorità di regolamentazione stanno valutando se l'acquisto di azioni da parte di Hana Bank da Kakao Investment, anziché direttamente da Dunamu, rientri nelle più ampie norme sulla “separazione tra attività bancaria e commerciale”.

Il funzionario ha affermato che l'investimento di Hana sarebbe stato valutato secondo gli stessi standard applicabili a una partecipazione diretta nell'operatore della piattaforma di scambio.

Venerdì, la divisione bancaria di Hana Financial Group ha concordato di acquistare circa 2,2 milioni di azioni Dunamu da Kakao Investment per 1.000 miliardi di won (circa 668 milioni di dollari).

L'operazione renderebbe Hana Bank il quarto maggiore azionista di Upbit. Fonte: DART

Corea del Sud esamina legami delle banche con società operanti in settore cripto

Il mercato delle criptovalute della Corea del Sud opera da tempo secondo un principio di vigilanza noto a livello locale come «separazione tra attività bancarie e commerciali», che limita i legami di proprietà tra gli istituti finanziari tradizionali e le imprese non finanziarie.

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Le società del settore delle criptovalute come Dunamu si trovano in una zona grigia del quadro normativo, poiché gli operatori di asset virtuali non sono classificati come istituzioni finanziarie tradizionali.

Lunedì, sul quotidiano locale Maeil Business Newspaper, un alto funzionario della FSC è stato citato mentre affermava che i vincoli relativi alla “separazione tra attività bancaria e commerciale” nel settore delle criptovalute non sono esplicitamente sanciti dalla legislazione vigente, ma operano piuttosto attraverso politiche e misure di vigilanza.

Alcune restrizioni relative alla partecipazione delle banche nel settore delle criptovalute operano attraverso politiche di vigilanza e interpretazioni normative piuttosto che attraverso una legislazione esplicita.

Maggiore espansione del settore finanziario nel mercato cripto della Corea del Sud

La mossa di Hana si inserisce in un contesto di crescente espansione dei gruppi finanziari nel mercato delle criptovalute sudcoreano, soggetto a una rigorosa regolamentazione.

A febbraio, Mirae Asset ha accettato di acquistare una quota del 92,06% dell'exchange Korbit tramite Mirae Asset Consulting per circa 133,5 miliardi di won (circa 93 milioni di dollari), anziché attraverso la propria divisione titoli.

Venerdì, i media locali hanno riferito che OKX e Korea Investment & Securities sono in trattative per acquisire ciascuna una quota di circa il 20% dell'exchange locale Coinone tramite un'emissione di nuove azioni.