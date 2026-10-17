«L’euro digitale stimolerà ulteriormente l’innovazione e la concorrenza nei pagamenti al dettaglio», ha dichiarato la presidente della BCE.

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha dichiarato che il tasso d’inflazione del 3,8% nell’area euro a settembre rifletteva in larga misura gli elevati costi dell’energia, che la BCE prevede si attenueranno il prossimo anno.

Lagarde ha dichiarato che, sebbene si preveda che uno shock energetico mantenga l’inflazione dell’area euro al di sopra dell’obiettivo della banca fino alla prima metà del 2027, una risposta politica misurata resta appropriata, secondo una dichiarazione pronunciata sabato durante gli incontri annuali del FMI.

Lagarde ha aggiunto che, nel frattempo, la BCE sta sviluppando un euro digitale. «Nel settore dei pagamenti al dettaglio ci stiamo preparando ad affiancare al contante il suo equivalente digitale — l’euro digitale — per i pagamenti quotidiani. L’euro digitale stimolerà ulteriormente l’innovazione e la concorrenza nei pagamenti al dettaglio, garantendo che la coesistenza continuativa di soluzioni pubbliche e private sostenga l’autonomia strategica dell’Europa nei pagamenti».

Cointelegraph ha riferito il 21 settembre che la BCE aveva lanciato Pontes, un sistema che consente agli istituti finanziari di regolare transazioni all’ingrosso su asset tokenizzati in moneta della banca centrale, offrendo un’alternativa agli asset di regolamento privati come le stablecoin.

Il sistema offre inizialmente un insieme essenziale di servizi; la piena implementazione è prevista entro il 2028.

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