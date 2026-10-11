Ledger ha dichiarato che l’incidente sembrava essere circoscritto a un singolo rivenditore e al relativo mercato nel Sud-est asiatico.

Il produttore di hardware wallet Ledger, che sta indagando sulle segnalazioni di perdite in criptovalute legate ai suoi dispositivi acquistati da un rivenditore del Sud-est asiatico, ha confermato che il dispositivo di uno degli utenti coinvolti conteneva un impianto hardware non autorizzato.

Ledger ha dichiarato in un post su X di domenica che stava contattando gli utenti nell’ambito dell’indagine ancora in corso sulle perdite, che l’investigatore Specter ha stimato potrebbero superare gli 86 milioni di dollari tra Bitcoin, Ethereum e Tron.

Ledger ha chiesto a chiunque disponga di informazioni sull’indagine di contattare il suo programma di ricompense all’indirizzo bounty@ledger.fr.

Come misura precauzionale, il rivenditore CryptoBilis ha confermato nel post di aver sospeso la vendita di tutte le scorte di hardware wallet fino alla conclusione dell’indagine. Ledger è in comunicazione attiva con CryptoBilis sui prossimi passi.

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Ledger raccomanda agli utenti che hanno acquistato uno dei suoi dispositivi da questo rivenditore di non avviarne la configurazione se non l’hanno ancora fatto. Se hanno configurato il dispositivo Ledger, dovrebbero valutare di trasferire gli asset a un nuovo dispositivo Ledger utilizzato per la firma, con un nuovo seed.

Cointelegraph ha riferito venerdì che CryptoBilis era elencato come rivenditore Ledger autorizzato in Indonesia, Malaysia e nelle Filippine.

Ledger non ha confermato quanti clienti potrebbero essere interessati né il valore delle perdite segnalate.

In una dichiarazione a Cointelegraph, Ledger ha affermato che l’incidente sembrava essere circoscritto al singolo rivenditore e al suo mercato.

«L’infrastruttura, i sistemi e i servizi di Ledger non sono stati compromessi», ha dichiarato la società, aggiungendo che la sua indagine era ancora in corso.

Per assistenza o domande, contatta l’assistenza clienti di Ledger attraverso i canali ufficiali all’indirizzo http://support.ledger.com.

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